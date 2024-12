"Aktuell sehr glücklich": Ist Sallys Welt wieder vergeben?

Im November 2023 gab Sally Özcan (36), besser bekannt als Sallys Welt, ganz überraschend die Trennung von ihrem Mann Murat bekannt. Nun macht die erfolgreiche YouTuberin kryptische Andeutungen, die Spielraum für Spekulationen lassen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde möchte ein interessierter Fan wissen, wie es um Sallys Liebesleben steht. "Ich kann dazu sagen, dass ich aktuell sehr glücklich bin und es mir privat richtig gut geht", deutet sie an. Was sie damit genau meint, ist allerdings nicht ganz klar.

Mit Informationen über ihr Privatleben hält sich Sally stets bedeckt. In einem Gespräch mit Gala wollte es auch Moderatorin Annika Lau (45) genauer wissen: Ist die Unternehmerin wieder in festen Händen? Aber auch hier schlängelt sich die 36-Jährige gekonnt um eine klare Antwort herum und gibt lediglich zu verstehen: "Ja, mir geht es in meinem Herzen wirklich richtig gut!" Doch von dem Gedanken, einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben, ist die zweifache Mutter nicht abgeneigt. "Aber ich muss sagen, ich bin da schon mittlerweile wieder offen dafür, weil ich denke, du bist erst 36, hast schon zwei tolle Kinder und wer weiß, was das Leben noch mit sich bringt", plaudert sie aus.

Nach 16 gemeinsamen Ehejahren und zwei Kindern endete Sally und Murats gemeinsamer Weg. Kurz nach der Trennung stellte der zweifache Vater auf Social Media klar – er selbst habe von seiner Trennung erst durch die Medien erfahren. "Ich habe es selber über die Zeitung erfahren. Erst haben es die Geschäftspartner erfahren, einen Tag vorher, dann die Mitarbeiter, und die Bild-Zeitung hat es dann als Erstes rausgehauen", berichtete er damals sichtlich mitgenommen. Für die beiden steht vor allem das Wohl der beiden Töchter im Vordergrund.

Getty Images Sally Özcan im November 2024

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ehemann Murat

