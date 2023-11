Trennung nach 16 Jahren: Alle Infos zu Sally Öczans Ehe-Aus

Sally Özcan (35) und ihr Ehemann Murat gehen von nun an getrennte Wege. Die Back-YouTuberin und ihre Jugendliebe sind fast 16 Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen. In ihrer Ehe bekam das Paar zwei Töchter: Samira und Ela. Alles schien perfekt – doch jetzt gibt die 35-Jährige via Instagram bekannt, dass sie getrennt sind: "Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert." Für ihre Kids wollen die beiden aber weiterhin an einem Strang ziehen.

