Hat "Temptation Island"-Mou seine Freundin bereits betrogen?

Temptation Island steckt auch in dieser Staffel voller Dramen. Besonders brisant geht es bei dem Pärchen Vivien und Mou zu – hier kommt Verführerin Nastasia ins Spiel. Mou hatte in der Vergangenheit eine Affäre mit der Beauty. Die wiederum deutet in der zweiten Folge an, dass der Realitystar seine Freundin Vivien auch während der Beziehung mit ihr betrogen hat, wie ein kurzer Clip zeigt. Am Lagerfeuer in Folge drei bekommt Vivien ein Gespräch der beiden zu sehen. "Soll ich ehrlich sein? Mein Problem ist es ja dann nicht", fragt Nastasia ihren Ex-Lover. Sie hätten sich während seiner Beziehung mit Vivien zu zweit getroffen und hier wäre auch etwas passiert – und das erst vergangenen Dezember. Mou zeigt sich ahnungslos und äußert sich bislang nicht dazu, ob er seine Freundin betrogen hat. Und Nastasia bleibt mit ihren Andeutungen bisher vage.

An Vivien gehen die Bilder nicht spurlos vorüber. Sie zeigt sich am Lagerfeuer sichtlich schockiert, glaubt aber nicht, dass ihr Partner ihr etwas verschweigt. "Dass die sich jetzt hinter meinem Rücken getroffen haben, das glaube ich nicht", sagt sie. Die Gedanken lassen sie nicht los, offenbart sie später im Gespräch in der Villa. "Ich bin komplett überfordert, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, was ich denken und fühlen soll, aber hoffe natürlich, dass Mou bezüglich der Verführerin immer ehrlich zu mir war", führt Vivien aus.

Vivien gab gegenüber Promiflash offen zu, dass die Situation belastend für sie war. "In dem Moment war ich sehr schockiert, da wir Mädels immer wieder darüber geredet haben, was wäre, wenn eine Verführerin in der Villa ist, die unseren Freund kennt", gab sie zu. Und Mou wirft ein: "Ich hatte keine Angst, dieser Versuchung nicht widerstehen zu können, da ich mit der Vergangenheit abgeschlossen hatte und ich, wenn, nur auf neutraler Basis mit ihr kommunizieren wollte."

Instagram / nastiaxx_ Nastasia Martinez, "Temptation Island"-Verführerin

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

