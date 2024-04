"Temptation Island"-Girls beobachten Bootsparty von Partnern

In der neusten Folge von Temptation Island steht für die Vergebenen Josh und Mou eine Bootsparty mit vier Verführerinnen an. Schnell geht es heiß her – die Kandidaten trinken, tanzen und spritzen wild mit Champagnerflaschen umher. Doch was die Jungs nicht wissen, ist, dass ihre Freundinnen nicht weit weg sind und das Geschehen vom Strand aus mit Ferngläsern beobachten. "Ich hab mir die Seele aus dem Leib geschrien, weil ich gehofft habe, dass Josh mich vielleicht hört", erzählt Nasrin. Doch ihr Hoffen ist vergebens, stattdessen guckt sie ihrem Freund dabei zu, wie er anderen Frauen näherkommt. "Nastasia hat krasse Moves drauf, es war sehr, sehr geil", freut sich Josh.

Auch für die Freundin von Mou ist Verführerin Nastasia die größte Sorge. "Ich hab drauf geachtet, ob Nastasia auch dabei ist, das war einer meiner ersten Gedanken", berichtet Vivien. Als sie die beiden zusammen sieht, fließen die Tränen. Denn: Mou und die schöne Brünette sind keine Fremden. Sie lernten sich vor seiner Beziehung zu seiner Freundin kennen – und hatten angeblich auch während er schon vergeben war eine Affäre. Die beiden so vertraut miteinander zu sehen, verletzt Vivien sehr. "Wenn du das dann siehst und du aber sonst eine Beziehung führst, in der sowas gar nicht geht, dann ist das schon hart", erklärt sie.

Bislang glaubt Vivien ihrem Partner Mou, dass an dem angeblichen Seitensprung nichts dran ist. Aber auch im Gespräch mit Promiflash bestätigte Nastasia die Affäre mit dem Vergebenen. "Ja, das ist wahr. Wir haben im Dezember ganz normal geschrieben, dann ist er zu mir nach Hause gekommen und wir haben Shisha geraucht. Danach ist mehr passiert", erklärte die Verführerin. Ihr Verhalten bereue sie jedoch im Nachhinein.

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass die Girls die Party live beobachten durften? Mir gefällt es, dann sehen sie mal wirklich, was so alles passiert... Ich finde ein richtiges Lagerfeuer besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de