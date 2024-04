Nastasia bestätigt die Affäre mit "Temptation Island"-Mou

Schon jetzt sorgen Kandidat Mou und Verführerin Nastasia in der diesjährigen Temptation Island-Staffel für jede Menge Zündstoff: Die beiden kennen sich schon seit geraumer Zeit – und das ziemlich gut! Mou und Nastasia lernten sich vor seiner Beziehung mit Vivien kennen, auch deutete Nastasia an, währenddessen mit ihm etwas am Laufen gehabt zu haben – Mou hingegen hüllte sich bislang in Schweigen. Gegenüber Promiflash bestätigt die Beauty nun aber die Affäre und plaudert gleichzeitig ein paar Details aus. "Ja, das ist wahr. Wir haben im Dezember ganz normal geschrieben, dann ist er zu mir nach Hause gekommen und wir haben Shisha geraucht. Danach ist mehr passiert", gibt die 23-Jährige zu.

Auch danach standen Mou und Nastasia in Kontakt. Im Promiflash-Interview erklärt sie dennoch: "Jetzt im Nachhinein bereue ich es, da ich keine Beziehung kaputtmachen wollte." Nastasia wolle jedoch zur Wahrheit stehen. Mou selbst zeigt sich in der Show noch recht entspannt. "Ich weiß schon, dass das Vivi stören wird, aber ich mach mir da keine Gedanken. Ich bin ganz locker drauf und schau, was auf mich zukommt", erklärte der Göttinger in einer früheren "Temptation Island"-Folge.

Neben Mou und Vivien testen auch drei weitere Paare ihre Beziehung bei "Temptation Island", darunter Nasrin und Josh: Die ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten sind seit 2021 ein Paar, doch seitdem sie und Josh eine Fernbeziehung führen, hat Nasrin Zweifel. Nach acht Jahren Beziehung wagen es auch Laura und Phil auf die Insel der Versuchung, ebenso wie Marie und ihr Verlobter Tammo.

Anzeige Anzeige

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Lola Weippert und der "Temptation Island"-Cast

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Nastasia sagt die Wahrheit? Ja, warum sollte sie denn lügen? Na ja, ich würde gerne noch Mous Seite wissen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de