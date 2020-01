Ging den diesjährigen Dschungelcamp-Stars auf den letzten Metern etwa die Luft aus? Am vergangenen Samstag kämpften Daniela Büchner, Sven Ottke und Prince Damien (29) ein letztes Mal um die Krone. In den finalen Prüfungen konnten Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni und Profi-Boxer Sven jeweils nur einen Stern ergattern. Nur König Prince, der vier von fünf Sternen einheimste, glänzte in seiner Challenge. So schlecht haben die Finalisten in den vergangenen Jahren nie abgeschnitten...

2019 schafften es Peter Orloff (75), Felix van Deventer (23) und Evelyn Burdecki (31) unter die Top drei und gaben im großen Showdown noch einmal alles – das Ergebnis: fünf Sterne für den Schlagerstar, vier für den GZSZ-Darsteller und drei für die Bachelor in Paradise-Beauty. Im Vorjahr holten Königin Jennifer Frankhauser (27) und ihre Mitstreiter Daniele Negroni (24) und Tina York (65) jeweils sogar die volle Punktzahl und erspielten sich dadurch ein üppiges Drei-Gänge-Menü plus Getränk und jeweils einem Goodie. Und auch Marc Terenzi (41), Hanka Rackwitz (50) und Florian Wess (39) genossen dank ihrer Ausbeute von insgesamt zwölf Sternen ein deutlich umfangreicheres Mahl als die diesjährigen Finalisten.

Für Danni, Sven und Prince reichte es am Ende lediglich für eine Vorspeise, ein Hauptgericht, drei Desserts und ein Getränk. Besonders Profi-Sportler Sven wurmte es, dass er in der letzten Challenge nicht abliefern konnte. "Das Einzige, was mir sauer aufgestoßen war, waren diese Essens-Prüfungen, in die ich gleich zweimal reinmusste, weil RTL mich ein bisschen quälen wollte. Aber wenn es nicht geht, dann geht’s halt nicht", erklärte er im Interview mit Focus Online.

