Das Dschungelcamp war auch für Sven Ottke kein Zuckerschlecken! Der ehemalige Profi-Boxer zog am 10. Januar in den australischen Busch und kämpfte bis zum großen Finale am vergangenen Samstag um die Krone. Und das TV-Abenteuer ging dem Sportler offenbar mehr an die Nieren als zunächst gedacht, denn: Sven hatte im Lager einen kurzen Zusammenbruch, der während der Sendung aber nie ausgestrahlt wurde.

Das offenbarte der 52-Jährige jetzt im Interview mit Focus Online: "Ich habe einen Kreislaufkollaps gekriegt, bin zusammengebrochen. Körperlich war das eine Erfahrung, die muss man auch erstmal wegstecken." Der Schlafmangel und die strikt rationierte Nahrung in Form von Bohnen und Reis haben anscheinend ihren Tribut gefordert. "Ich habe ja auch neun Kilo abgenommen im Camp. Das ist schon nicht so unerheblich", betonte er weiter.

Aber er gibt auch gleich Entwarnung: "Ach, ich bin einmal so ein bisschen hingefallen. Aber es war alles gut, nicht dramatisch. Ich hab‘ einfach mein Gleichgewicht verloren." Für ihn sei die Show schon irgendwie eine Grenzerfahrung gewesen. Aber jetzt fühle er sich fantastisch – vor allem dank seines Abnehm-Erfolgs.

