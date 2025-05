Daymian Weiß beendet seine KDRS-Lovestory mit Hati Suarez

Bei Kampf der Realitystars schien sich eigentlich eine Romanze zwischen Hati Suarez und Daymian Weiß zu entwickeln. In der aktuellen Folge ist aber schon wieder alles aus und vorbei: Nachdem die beiden zuletzt ein Gespräch über die Absichten der "Die Weissens"-Bekanntheit geführt hatten, distanzierten sie sich voneinander. In der Stunde der Wahrheit werden sie dann von Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) auf ihr Verhältnis angesprochen – und Daymian zieht den Schlussstrich. "An sich hatten wir eine richtig schöne Zeit. Aber jetzt mit der Zeit bereue ich das, was ich getan habe", erklärt die einstige Fame Fighting-Boxerin, bevor ihr Ex-Flirt klarstellt: "Ich mag sie immer noch, keine Frage. Es war eine geile Zeit hier. Aber die Lovestory ist einfach nun mal beendet – für mich. Von daher, mal schauen, wie es weitergeht."

In den Tagen zuvor sah das aber noch ganz anders aus. Auch wenn sich Hati zunächst nicht begeistert von der Ankunft des Germany Shore-Stars zeigte, entwickelte sie ein gewisses Interesse für ihn. "Vielleicht unterschätze ich Daymian doch, weil er eigentlich ein süßer Junge ist. Ich hoffe, er kann sich hier von einer anderen Seite zeigen", betonte sie. Gesagt, getan – kurze Zeit später konnten Zuschauer die Reality-TV-Darsteller beim Turteln und Kuscheln beobachten. Doch dann äußerte die Rapperin erneut Bedenken: Sie sprach Daymian auf seine Absichten an. "Machst du das Ganze für mich, [...] weil du es möchtest oder weil du weißt, dass diese Kameras da drüben an sind und es eine schöne Story hier wäre?", fragte sie ihn. Dieser schien aus allen Wolken zu fallen. "Was sind das für Fragen? Girl, du weißt, wer ich bin, du weißt, wie ich bin", zeigte er sich fassungslos im Interview. Der Wahl-Zypriot erläuterte, die Sendezeit aufgrund der TV-Show nicht nötig zu haben – und schlief daraufhin die Nacht getrennt von seinem Flirt.

Eine dürfte sich von der Entwicklung dieser Lovestory wohl nicht überrascht zeigen. Walentina Doronina (25) kennt die zwei TV-Persönlichkeiten durch ihre gemeinsame Zeit bei "Germany Shore": Während zwischen ihr und Hati ordentlich die Fetzen flogen, schien sie mit Daymian anzubandeln und machte für ihn sogar mit Can Kaplan Schluss. Wie die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin auf dem Bild-Renntag gegenüber Promiflash offenbarte, hält sie mittlerweile von beiden nicht mehr viel. "Ein Daymian oder eine Hati, das sind für mich keine Ex-Partner oder Ex-Freundschaften. Das sind für mich einfach kleine Fische in der Branche, die zum Hai werden wollen, aber es niemals schaffen werden", wetterte sie.

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

