Jetzt doch: Kontaktabbruch bei Maurice Spada und Ex Smilla

Maurice Spada und Smilla Eckerle haben offiziell den Kontakt zueinander abgebrochen. Anfang Mai gaben die Gewinner der diesjährigen Staffel von Make Love, Fake Love ihre Trennung bekannt. Zunächst hielten sie noch regelmäßig Kontakt, doch das hat sich mittlerweile geändert. Smilla verriet bei Momo Chahines Geburtstags- und Releaseparty im Gespräch mit Promiflash: "Wir sind nicht mehr in Kontakt, das hat sich jetzt so verlaufen. Ich glaube, um abzuschließen, braucht auch jeder so ein bisschen seinen Platz, seinen Freiraum."

Im persönlichen Interview in Dortmund gab die Influencerin zudem preis, wie es nun für sie weitergeht. Ist sie schon bereit, sich wieder ins Dating-Leben zu stürzen? "Ich denke, alles kommt, wie es soll. Auf jeden Fall werde ich mir meine Zeit nehmen, das alles zu verarbeiten", erklärte Smilla und fügte zuversichtlich hinzu: "Aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, fürs nächste Jahr kommt gar niemand infrage. Also, es kommt, wie es kommen soll."

Maurice und Smilla galten während der Show als ein starkes Team und schafften es, die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Trotz ihres Erfolgs hielt ihre Beziehung abseits der Kameras nicht lange. Nach der Trennung betonten beide, dass sie als Menschen weiterhin Respekt füreinander hätten. "Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Ich habe keinen Groll gegen sie und schätze sie als Menschen weiterhin sehr", erklärte der ehemalige Temptation Island-Verführer im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige