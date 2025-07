Kinderlos glücklich: Annica Hansen bricht Tabus

Annica Hansen (42) hat nun öffentlich über ihre Entscheidung gesprochen, sich mit 40 Jahren sterilisieren zu lassen. Die Moderatorin und Influencerin, die auf einem idyllisch gelegenen Hof mit Tieren lebt, erklärte jetzt gegenüber Bild, dass sie nie das Bedürfnis nach einem eigenen Kind gehabt habe. Stattdessen wuchs in ihr über Jahre hinweg der Wunsch, die Verantwortung für die Verhütung dauerhaft abzugeben. "Irgendwann habe ich akzeptiert, dass das genauso legitim ist wie der umgekehrte Wunsch", erklärte Annica. Vor allem auf Social Media erfuhr sie hierfür viel Zuspruch und Erleichterung in der Community: "Viele Frauen schrieben mir, sie fühlten sich erleichtert, weil endlich jemand über dieses Thema spricht."

Zuletzt gab es in Annicas Leben allerdings eine interessante Wendung: Ihr neuer Partner bringt ein Kind aus einer früheren Beziehung mit. Das Kind verbringt regelmäßig Zeit bei dem Paar, was Annica neue Erfahrungen beschert. Sie beschreibt sich selbst als "Bonusmama" und fühlt sich in dieser Rolle sehr wohl. Trotzdem habe diese neue Konstellation ihre Entscheidung, kinderlos zu bleiben, eher bestärkt. Die zusätzliche Verantwortung und der Kraftaufwand, auch nur an den Wochenenden, haben ihr gezeigt, wie sehr Kinder das eigene Leben verändern können. "Auch wenn es noch die Möglichkeit gäbe, möchte ich kein eigenes Kind", beschreibt sie die Erkenntnis.

Bekannt wurde Annica Hansen vor allem als Moderatorin und durch ihre Präsenz in den sozialen Medien, wo sie oft privatere Einblicke gibt. Ihr ländliches Leben auf einem Hof mit Pferden, Hühnern, Katzen und einem Hund ist für sie ein langgehegter Traum, der ihr viel Zufriedenheit bringt. Annica, die selbst über Jahre viele Fragen zu ihrem Kinderwunsch beantworten musste, möchte durch ihre Offenheit andere Frauen inspirieren, sich für ihre persönlichen Lebensentscheidungen stark zu machen: "Ich wünsche mir, dass jede Frau in ihrem engsten Umfeld – egal ob Familie oder Freunde – echte Unterstützung erfährt. Dass sich niemand für das eigene Leben rechtfertigen muss."

Getty Images Annica Hansen im Juni 2022

Getty Images Annica Hansen, Influencerin

