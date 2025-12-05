Fieses Bodyshaming: Maurice Dziwak wehrt sich gegen Matthias

Bei der TV-Show Die Abrechnung krachte es gewaltig zwischen Maurice Dziwak (27) und Matthias Mangiapane (42). Realitystar Matthias machte immer wieder abfällige Bemerkungen über die Figur seines Konkurrenten und sparte dabei nicht mit abwertenden Kommentaren. In seiner Instagram-Story schlug Maurice jetzt öffentlich zurück. Er bedankte sich bei seinen Fans für ihren Zuspruch und appellierte an seine Follower: "Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Lasst euch das nie von irgendjemandem einreden." Damit wandte er sich auch gegen die Bodyshaming-Attacken von Matthias, der ihn unter anderem mit einer "dickeren, schwangeren Frau" verglichen haben soll.

Maurice ging in seinem Statement weiter ins Detail und nannte die Äußerungen von Matthias "menschenverachtend". Der selbsternannte Löwe zeigte sich fassungslos über die Art und Weise, wie Matthias ihn während der Show niederzumachen versuchte. In einem emotionalen Appell erklärte Maurice: "Andere Menschen, die wirklich sensibel sind, würden an solchen Äußerungen kaputtgehen." Für ihn sei klar, dass solche Aussagen keinen Platz im Fernsehen haben sollten. Er wolle mit seiner ehrlichen Art Menschen unterhalten, während Matthias laut seiner Aussage nur gebucht werde, weil er andere herabwürdigt.

Maurice, der seinen Traum im Reality-TV verwirklicht, ließ seine Fans auch hinter die Kulissen blicken. In seinem offenen Statement betonte er, wie sehr er sein Leben in der Öffentlichkeit genieße und dass er stolz darauf sei, er selbst zu sein. Private Einblicke teilt er regelmäßig auf Social Media und zeigt damit, wie wichtig ihm der Kontakt zu seinen Fans ist. Sein Ziel: anderen Mut machen, zu ihrem Körper und ihrer Individualität zu stehen. Maurice verurteilt es aufs Schärfste, dass Matthias offenbar auf abwertende Kommentare setzt, um im Gespräch zu bleiben. Die Unterstützung seiner Community gibt ihm dabei sichtbar Kraft.

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Imago Matthias Mangiapane bei der Weltpremiere von "Blinded by Delight" im Friedrichstadt-Palast in Berlin

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und sein Sohn im März 2025