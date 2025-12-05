Nikola zieht nach Köln: Kim Virginia Grey ist "sprachlos"

Nikola Grey (29) ist mit Sack und Pack abgehauen. Seine frischangetraute Ehefrau Kim Virginia (30) ließ er allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück. Nicht ganz – sie hat Gesellschaft von den drei kürzlich adoptierten Hundewelpen. Doch damit nicht genug, Kim bekam anscheinend erst über Instagram mit, dass ihr Noch-Ehemann ein neues Zuhause in Köln sucht, weit weg von ihr. "Ich habe das natürlich dann im Laufe des Tages auch mal erfahren bzw. gesehen. Kann dazu nicht mehr viel sagen, da mich das einfach sprachlos macht", schreibt sie.

Sie deutete außerdem an, dass sie über die Motivation hinter Nikolas Entscheidung nur spekulieren könne, sich aber nicht weiter darauf einlassen werde: "Ich weiß nicht, ob das Provokation ist [...]. Ich gehe meinen Weg und wenn der ohne ihn sein soll, dann sei es so..." Ganz spurlos ging die Wohnungssuche des Realitystars offenbar nicht an ihr vorbei: Wenig später lud Kim einen Beitrag hoch, der nachdenkliche Zitate enthielt. Unter anderem war dort zu lesen: "Ich werde mich weiter beschäftigen, sodass ich keine Zeit habe, etwas zu fühlen."

Die aktuelle Beziehungskrise ist nicht die erste im Hause Grey: Bevor die Promis unter Palmen-Teilnehmer vor den Traualtar schritten, krachte es mehrfach zwischen ihnen und bereits im Sommer 2025 trennten sich die zwei schon mal. Das frühere Liebes-Aus hing mit einem Vorfall zusammen, der in Verbindung mit dem Verlust von Kim und Nikolas ungeborener Tochter stand. Beide fanden aber wieder zueinander und gaben sich im Herbst 2025 das Jawort. Ob es diesmal ein erneutes Liebes-Comeback geben wird oder die Influencer einen endgültigen Schlussstrich ziehen, steht jedoch in den Sternen.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac in Las Vegas, Oktober 2025