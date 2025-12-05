Dramatik im TV: Laura Woods bricht live vor Kamera zusammen

Dramatik beim englischen Fernsehsender ITV4: Während der Vorberichterstattung zum Fußball-Länderspiel der Frauen zwischen England und Ghana brach Moderatorin Laura Woods (38) plötzlich vor laufender Kamera zusammen. Neben der TV-Expertin standen Ian Wright und Anita Asante, die geistesgegenwärtig reagierten und verhinderten, dass Laura ungeschützt zu Boden fiel. Der Sender schaltete daraufhin unmittelbar in eine Werbepause. Nach einigen bangen Minuten übernahm ihre Kollegin Katie Shanahan moderierend: "Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist."

Während der Halbzeitpause dann die erlösenden Worte: Katie informierte das Publikum, dass es Laura gut gehe und sie von den Sanitätern versorgt werde. Auch Lauras Verlobter, der Reality-TV-Darsteller Adam Collard (30), beruhigte die Fans auf Instagram: "Laura geht es gut und sie ist in guten Händen." Wenig später meldete sich Laura selbst via Social Media: "Meine Güte, das war etwas seltsam. Es tut mir leid, dass ich alle beunruhigt habe." Sie erklärte, dass Ärzte von einem Virus ausgingen und Ruhe sowie Flüssigkeit empfohlen hätten. Zudem bedankte sie sich bei ihren Kollegen, die in der kritischen Situation schnell gehandelt hatten.

Laura ist nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben von großem Rückhalt umgeben. Die Moderatorin ist seit 2024 Mutter eines Sohnes namens Leo Ernie, der aus ihrer Beziehung zu Adam stammt. Das Paar scheint sein Familienglück in vollen Zügen zu genießen und teilt gelegentlich glückliche Momente auf Social Media. Die enge Beziehung und der Zusammenhalt der beiden helfen der TV-Persönlichkeit sicher auch, über Ereignisse wie diesen Vorfall hinwegzukommen. Trotz des jüngsten Schreckmoments zeigte sich Laura einmal mehr als Kämpferin, eine Eigenschaft, die bereits viele ihrer Fans an ihr bewundern.

Getty Images Laura Woods im Januar 2024

Getty Images Laura Woods, Sportmoderatin

Instagram / laurawoodsy Adam Collard und Laura Woods im September 2024