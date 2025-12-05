Familie appellierte: Herzogin Meghan kontaktiert ihren Vater

Trotz ihrer schwierigen Verbindung: Herzogin Meghan (44) nahm nach einer Notfalloperation ihres Vaters Thomas Markle Sr. (81) Kontakt zu ihm auf. Ein Sprecher der Herzogin von Sussex behauptete gegenüber dem Magazin People: "Ich kann bestätigen, dass sie ihren Vater kontaktiert hat." Der 81-Jährige musste sich auf den Philippinen einer Beinamputation unterhalb des Knies unterziehen, nachdem ein Blutgerinnsel die Durchblutung seines linken Beins unterbrochen hatte.

Sein Sohn, Thomas Markle Jr. (59), berichtete Daily Mail, dass der Eingriff als lebensrettend galt. Die nächsten Tage seien besonders kritisch, da mögliche Infektionen beobachtet würden. Bereits vor der Amputation beschrieb Meghans Bruder, wie sich die Situation seines Vaters zuspitzte: Eine Verfärbung des Fußes von Blau zu Schwarz habe die Ärzte zum Handeln veranlasst. Nach einer eiligen Verlegung in eine größere Klinik in der Stadt und detaillierten Scans wurde eine Operation angeordnet. Aktuell soll der Zustand stabil sein, gleichzeitig stehe jedoch ein weiterer Eingriff bevor, um das Gerinnsel in seinem Oberschenkel zu entfernen. Obwohl Meghan Kontakt aufnahm, bleibt unklar, ob ein tatsächliches Gespräch zwischen Vater und Tochter stattfand.

Der öffentliche Fokus auf der Beziehung zwischen Meghan und ihrem Vater Thomas ist nicht neu. Schon seit 2018 gelten die beiden als entfremdet, nachdem Prinz Harrys (41) Schwiegervater ein von ihm inszeniertes Paparazzi-Fotoshooting zugegeben hatte. Meghan distanzierte sich daraufhin in Interviews emotional von ihm. Unter anderem behauptete sie während ihres Gesprächs mit Oprah Winfrey (71), sie habe "ihren Vater verloren." Auch zu ihrer Hochzeit erschien er nicht – kurz zuvor erlitt er zwei Herzinfarkte.

Getty Images Meghan Markle besucht die Balenciaga-Show während der Paris Fashion Week 2025

ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

