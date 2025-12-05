Amira Aly und Christian stecken angeblich in Liebeskrise

Amira Aly (33) und Christian Düren (35) sorgen kurz vor den Feiertagen für Gesprächsstoff: Laut einem Bericht der Bild steckt das Moderatoren-Paar angeblich in einer schweren Liebeskrise. Auf die Frage des Blattes, wie sie Weihnachten verbringt, soll Amira knapp geantwortet haben: "Allein." Aus dem Umfeld der beiden heiße es zudem, die TV-Bekanntheit feiere Heiligabend in Köln – zwar mit ihren Söhnen, aber ohne Christian. Wie der Bekanntenkreis der Familienmutter gegenüber dem Magazin behauptet, soll sich Amira sogar von ihrem Partner getrennt haben. Offiziell bestätigt ist das bisher nicht.

Hintergrund der Spekulationen ist auch Amiras jüngster Post auf Instagram. Dort teilte die Moderatorin ein Video, in dem sie traurige Augen skizzierte. Neben zahlreichen Komplimenten stach vor allem ein Kommentar hervor: "Das hat sie nach der Trennung von Pocher auch gemacht. Ich glaube, da ist was im Busch mit Christian D." Ihren Beitrag untermalte Amira mit Xuans Song "Heartfelt" und einem Zitat von Louise Bourgeois: "Kunst ist eine Garantie für geistige Gesundheit."

Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Amira im Podcast "M - wie Marlene" offen und sprach über Zweifel in ihren Beziehungen. "Mir wird immer etwas vorgemacht und irgendwann mal kommt der große Knall", erläuterte die Moderatorin ehrlich. Zu diesem Zeitpunkt stellte sie klar, dass ihre Ängste keinen konkreten Auslöser in ihrer Beziehung mit Christian hätten – vielmehr hätten sie Erlebnisse aus ihrer Kindheit geprägt. Amira erzählte, dass sie das Fehlen ihres Vaters bis heute beschäftigt. "Das war immer so ein Bild, das ich auch haben wollte", sinnierte sie über glückliche Kindheitsmomente, die ihr selbst verwehrt blieben.

Schroewig News & Images via ActionPress Amira Aly und Christian Düren bei der Berliner Fashion Week 2024

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

Getty Images Amira Aly im Juni 2024