"Stranger Things" Staffel 5: Hollys unerwartete Verwandlung

Die beliebte Netflix-Serie Stranger Things kehrt für ihre fünfte und letzte Staffel mit einer wichtigen Änderung zurück: Die Rolle von Holly Wheeler, der jüngeren Schwester von Mike und Nancy, wird nicht mehr von den Zwillingen Anniston und Tinsley Price verkörpert. Stattdessen übernimmt die 14-jährige Nell Fisher, bekannt aus Filmen wie Evil Dead Rise, die Rolle. Die Macher der Serie, die Duffer-Brüder, erklärten, dass Holly in der neuen Staffel eine bedeutendere Geschichte bekommt, was die Umbesetzung notwendig machte. "Früher hatte Holly keine Stimme", erklärte Ross Duffer (41) gegenüber Variety. Jetzt wird sie durch ihren imaginären Freund namens Mr. Wasdenn vor Monstern gewarnt, was eine düstere Wendung nimmt, als Vecna sie ins Upside Down entführt.

Nell Fisher, die durch ihre größere Schauspielerfahrung besticht, soll die Figur nicht nur reifer wirken lassen, sondern Holly auch eine greifbare Persönlichkeit verleihen. Holly wird sich im Gedankengefängnis von Vecna zurechtfinden müssen, was einen spannenden Teil der neuen Handlung darstellt. Doch die Umbesetzung der jungen Rolle bleibt nicht die einzige Änderung, die in der neuen Staffel für Diskussionen sorgt. Fans bemängelten auch, dass mehrere Hauptfiguren neue Synchronstimmen haben, darunter Mike, Will und Dustin. Netflix nennt organisatorische Gründe, verbunden mit einem Synchronstudio-Wechsel. Trotzdem bleibt das Seriefinale, das in zwei Teilen am 26. Dezember 2025 und am 1. Januar 2026 erscheint, heiß erwartet.

Während die jüngsten Entwicklungen rund um Holly für Diskussionen Anlass geben, lohnt sich ein Blick zurück auf ihre Entwicklung. In den bisherigen Staffeln war sie meist in der Rolle des unschuldigen Kleinkindes am Esstisch der Familie Wheeler zu sehen. Der Wechsel bei ihrer Besetzung markiert nicht nur die erzählerische Weiterentwicklung von Stranger Things, sondern auch den Einsatz einer Schauspielerin, die ihrem jungen Alter zum Trotz bereits beeindruckende Projekte vorweisen kann. Die Duffer-Brüder betonten, wie wichtig es war, eine Darstellerin zu finden, die nicht nur optisch zur bisherigen Figur passt, sondern auch den veränderten Anforderungen ihrer Rolle gewachsen ist. Mit Nell Fisher könnte Holly Wheeler endgültig aus dem Schatten ihrer Geschwister treten und viele Fans überraschen.

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf