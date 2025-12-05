Yellowstone-Spin-off: So vielversprechend wird "Y:Marshals"

Kayce Dutton tauscht die vertrauten Weiten der Yellowstone-Ranch gegen die Welt der Eliteeinheit der US-Marshals ein. Das neue Spin-off "Y: Marshals" begleitet den ehemaligen Navy SEAL, gespielt von Luke Grimes (41), auf seinem Weg in eine neue Herausforderung. Die Serie, die am 1. März 2026 auf CBS Premiere feiern wird, zeigt den Protagonisten bei seinem Versuch, den rauen Cowboy-Alltag mit der strikten Disziplin seiner neuen Rolle zu vereinen. Fans der erfolgreichen "Yellowstone"-Reihe erhielten in einem ersten Trailer bereits spannende Einblicke in das kommende Abenteuer, das international über Paramount+ verfügbar sein wird.

Im Mittelpunkt der Serie steht Kayces Neuanfang, der nicht nur actionreiche Momente, sondern auch emotionale Tiefe bereithält. Unterstützt wird Luke Grimes von einer beeindruckenden Besetzung, die alte Bekannte wie Brecken Merrill, Gil Birmingham und Mo Brings Plenty zurück auf die Bildschirme bringt. Zudem ergänzen Neuzugänge wie Logan Marshall-Green (49), Arielle Kebbel und Ash Santos das Ensemble. Fans dürfen auf ein packendes Zusammenspiel zwischen altbewährten Charakteren und frischen Gesichtern gespannt sein, während Kayce in seiner neuen Rolle mit moralischen Dilemmas und packenden Einsätzen konfrontiert wird, die weit über Montana hinausreichen.

Hinter den Kulissen bündeln prominente Namen der Film- und Serienwelt ihre Kräfte, um den Erwartungen gerecht zu werden. Serienschöpfer Taylor Sheridan bleibt als Executive Producer an Bord, während Spencer Hudnut, bekannt durch "SEAL Team", als Showrunner fungiert. Regisseur Greg Yaitanes, der die erste Folge inszeniert, sorgt dafür, dass der Übergang zwischen dem "Yellowstone"-Universum und dem neuen Setting fließend gelingt. Mit "Y: Marshals" erwartet die Fans eine Serie, die sowohl die vertraute Atmosphäre der Vorgängerreihe einfängt als auch neue erzählerische Wege einschlägt.

