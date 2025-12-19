Wotan Wilke Möhring gibt mit 58 Jahren nochmal Vollgas

Obwohl Wotan Wilke Möhring (58) stramm auf die 60 zugeht, sprüht er nur so vor Tatendrang. Das verriet der Schauspieler jetzt im Gespräch mit Gala und betonte, in naher Zukunft keinesfalls auf die Bremse treten zu wollen. "Im Gegenteil! Ich will am liebsten noch mehr Gas geben, weil ich weiß, ich habe nicht mehr unendlich viel Zeit. Die Begeisterung, die Neugier haben bei mir nicht nachgelassen", so Wotan. Anlass für die privaten Einblicke war sein nächster TV-Einsatz: Am 21. Dezember ermittelt der Tatort-Star in einer Doppelfolge im Ersten – an seiner Seite wie immer seine Filmkollegen aus dem beliebten Nord-Team.

Besonders seine Rolle als Vater gebe ihm viel Kraft – seine drei Kinder beschreibt er liebevoll als sein "größtes Abenteuer". Sie stünden für Beständigkeit, gleichzeitig aber für das Unerwartete. "Meine Kinder stehen gerade noch am Anfang einer wilden Reise. Ich bin der Motor. Ich möchte, dass sie viel erleben und wir viel gemeinsam machen", berichtete der 58-Jährige. Diese Haltung prägt auch seinen Alltag: "Schön ist, wenn man jeden Tag was Neues mitgenommen hat. Mal was Kleines, mal was Großes, was Schlimmes, was Schönes." Was er nicht will, fasst er genauso klar: "Aber das schlechteste Gefühl ist, vor sich hinzuleben und nur noch zu funktionieren", so Wotan.

Wotan zählt seit Jahrzehnten zu den markanten Gesichtern des deutschen Films. Nach ersten Erfolgen im Fernsehen folgten prägende Kinoarbeiten, in denen er häufig kantige, widersprüchliche Figuren verkörperte. Sein Durchbruch kam mit Rollen, die Nähe zum Alltag mit großer Intensität verbanden. Wotan arbeitete mit namhaften Regisseuren und wurde durch internationale Produktionen einem breiten Publikum bekannt. Parallel zum Film blieb das Fernsehen stets ein wichtiges Feld, insbesondere in anspruchsvollen Mehrteilern oder im "Tatort", wo er seit 2013 als Hauptkommissar Thorsten Falke eine der konstantesten Ermittlerrollen der Reihe verkörpert.

Getty Images Wotan Wilke Möhring, Mai 2017

Seven.One/Willi Weber Wotan Wilke Möhring, Schauspieler

Getty Images Wotan Wilke Möhring, Schauspieler