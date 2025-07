"ZDF-Fernsehgarten": Diese Stars sind am Sonntag mit dabei

Andrea Kiewel (60), die beliebte Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens, will am 20. Juli für "coole" Sommerunterhaltung sorgen. Das ZDF kündigt eine besondere Ausgabe der Show an, die helfen soll, die heißen Temperaturen zumindest gedanklich zu mildern. Neben Eiscreme und Eisbaden werden auch Schneeflockenforscher sowie die Vizemeister im Schneepflugfahren erwartet – ganz nach dem Motto "Ice Ice Baby". Musikalische Unterstützung kommt von Künstlern wie Ben Zucker (41), Julian Reim (28), der Hermes House Band und Leslie Clio (38). Das Publikum darf sich also auf eine abwechslungsreiche Mischung aus unterhaltsamen Gästen und sommerlichen Aktionen freuen.

Die aktuelle Staffel des "Fernsehgartens" läuft äußerst erfolgreich. Bei einer der letzten Ausgaben wurde sogar ein neuer Zuschauerrekord erzielt. Mit der kommenden Episode soll dieser Erfolg nahtlos fortgesetzt werden. Auch wenn für das Wochenende sommerliche Temperaturen mit Wolken und Regen vorhergesagt sind, findet die Show wie gewohnt auf dem Mainzer Lerchenberg statt. Die Unterhaltungssendung ist seit Jahren ein fester Bestandteil des ZDF-Programms und begeistert Zuschauer aus ganz Deutschland.

Andrea Kiewel, die von vielen einfach "Kiwi" genannt wird, ist seit 25 Jahren das Gesicht der beliebten Live-Sendung. In dieser Zeit hat sie nicht nur unzählige Moderationen souverän gemeistert, sondern auch immer wieder private Einblicke gewährt. So verriet sie zuletzt Details über ihren Sohn Johnny, um der Show eine persönliche Note zu verleihen. Mit ihrer charmanten und authentischen Art hat Andrea sich über die Jahre einen festen Platz im Herzen des Publikums gesichert – während sich der "Fernsehgarten" längst als Kult-Format etabliert hat.

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star

Getty Images Moderatorin Andrea Kiewel im Juli 2024 in Mainz