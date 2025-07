26 Jahre: Rachel Zoe reicht Scheidung von Rodger Berman ein

Die Modedesignerin Rachel Zoe (53) hat nach über 26 Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Rodger Berman eingereicht. Wie Gerichtsunterlagen zeigen, wurde der Antrag am Montag in Los Angeles gestellt, wobei als offizielles Trennungsdatum der 27. Juni 2024 angegeben ist, berichtet die Daily Mail. Das Paar hatte seine Trennung bereits letztes Jahr öffentlich gemacht und damals betont, dass das Wohlergehen ihrer beiden Söhne, Skyler und Kaius, für sie oberste Priorität habe. Rachel führt "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Scheidung an und beantragte zudem, ihren Mädchennamen wieder anzunehmen.

Die Ehe der beiden war auch beruflich immer eng miteinander verknüpft. Rodger trat regelmäßig in Rachels Reality-TV-Show "The Rachel Zoe Project" auf, die auf dem Sender Bravo ausgestrahlt wurde. Dass Rachel nun ihre Karriere bei Bravo wieder aufnimmt und Teil der Sendung "The Real Housewives of Beverly Hills" wird, sorgt in der Branche für Gesprächsstoff. Während Rachel mit Dreharbeiten beschäftigt ist, gibt es bereits Gerüchte über neue Bekanntschaften ihres Noch-Ehemanns. So wurde Rodger Anfang des Jahres Arm in Arm mit einer unbekannten Frau in Los Angeles gesichtet.

Rachel und Rodger kannten sich bereits 33 Jahre und galten lange als eingespieltes Team, sowohl privat als auch beruflich. Vor allem Rachel hatte immer wieder ihre Familie und Partnerschaft als Erfolgsmotor betont. In einem früheren Statement betonte die Designerin mehrfach, wie wichtig ihr das familiäre Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben sei. Die gemeinsame Erziehung der Söhne soll laut beiden auch nach der Scheidung im Mittelpunkt stehen.

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Mai 2018

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Oktober 2022

