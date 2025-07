Nach Tod ihrer Schwester: Brigitte Macrons Nichte verstorben

Brigitte Macron (72) muss in diesen Wochen eine schwere Zeit durchleben: Am Samstag, dem 19. Juli, verstarb ihre Nichte Christine Hacquin mit 68 Jahren nach langer Krankheit in der Nähe von Paris, berichtet die französische Gala. Die Tochter von Brigittes Schwester Anne-Marie Trogneux stand der Première Dame besonders nahe. Berichten zufolge nutzte Brigitte die letzten Tage, um sich persönlich von Christine zu verabschieden. Der Abschied von ihrer Nichte ist jedoch nicht der einzige Verlust, den die französische Präsidentengattin kürzlich verkraften musste.

Erst wenige Wochen zuvor, am 3. Juli, verstarb Brigittes Schwester Anne-Marie im Alter von 93 Jahren. Sie war eine enge Bezugsperson für die Première Dame. Trotz der Trauer begleitete Brigitte den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron (47) wenige Tage später zu einem offiziellen Besuch nach Großbritannien. Nun steht die nächste Trauerfeier unmittelbar bevor: Für Christine Hacquin wird am 25. Juli in der Kirche Saint-Pierre in Brégy eine Zeremonie abgehalten. Anschließend soll sie im Kreise der Familie auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt werden. Bereits die Abschiedsfeier ihrer Schwester Anne-Marie fand unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Brigitte gilt als eine Frau, die ihre Familie trotz ihrer repräsentativen Verpflichtungen immer an erste Stelle setzt. Ihre Schwester Anne-Marie und ihre Nichte Christine spielten eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Besonders Anne-Marie, die älteste Tochter der Familie, schien prägend für Brigitte gewesen zu sein. Schon als Brigitte in ihre zukünftige Rolle an der Seite Emmanuels hineinwuchs, war sie bekannt für ihre enge Bindung zu ihrer Familie. Es ist daher kaum verwunderlich, dass die Première Dame selbst in schwierigen Zeiten stets da ist, um ihren Liebsten beizustehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Macron bei einem Staatsbesuch in Peking, China

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte und Emmanuel Macron im Juni 2025

Anzeige Anzeige