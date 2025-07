Kerry Katona verteidigt Skandal-Affäre auf Coldplay-Konzert

Beim Coldplay-Konzert in Boston sorgte ein Vorfall für aufsehenerregende Schlagzeilen: Ein Paar geriet im Rahmen einer "Kiss Cam"-Einblendung in den Fokus, doch der eigentlich romantisch gemeinte Moment enthüllte eine Affäre. Nun äußert sich Reality-TV-Star Kerry Katona (44) in ihrer Kolumne zu der Liebschaft – und das aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel: Das ehemalige Atomic-Kitten-Mitglied, das in seiner Vergangenheit selbst für Beziehungsskandale sorgte, zeigt offenbar ein gewisses Verständnis für das fremdgehende Paar.

In ihrer Kolumne für das New Magazine gibt Kerry offen zu, dass auch sie einst eine Affäre hatte, während sie mit ihrem damaligen Ehemann Mark Croft verheiratet war. Laut Kerry habe diese Liebschaft ihr Leben verändert: "Ja, ich hatte selbst einmal eine Affäre – während ich mit meinem zweiten Ehemann Mark Croft verheiratet war – und es war das Beste, was ich je getan habe. Ich würde sagen, es hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet." Die turbulente Beziehung der beiden endete 2011.

Wenige Tage zuvor sorgte Chris Martin (48) während eines Coldplay-Konzerts im US-Bundesstaat Massachusetts für Furore, als er während einer "Kiss Cam"-Einlage einen lockeren Spruch fallen ließ. Als die Kamera auf ein Pärchen schwenkte, das sich schnell umdrehte und wegduckte, scherzte Chris: "Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach sehr schüchtern." Das Video der Szene verbreitete sich im Netz im Rekordtempo und löste hitzige Diskussionen aus. Später kam dann heraus, dass es sich um den CEO eines Technologieunternehmens und seine Kollegin aus der Personalabteilung handelte, die offenbar tatsächlich eine Affäre hatten.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Star

Getty Images Chris Martin, Sänger der Band Coldplay