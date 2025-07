Musikerin Madeline Juno reflektiert toxische Ex-Beziehung

Madeline Juno (29) gibt erstmals Einblick in ein sehr persönliches Kapitel ihres Lebens: eine toxische Beziehung, die sie stark geprägt hat. In der Sendung "deep und deutlich" schildert die Sängerin, wie sie in dieser Partnerschaft lange in einem Kreislauf aus Nähe und Zurückweisung gefangen war. "Ich hatte viele Erfahrungen mit meinem Ex-Partner, wo ich heute sage, das ging gar nicht. Das war so grenzüberschreitend und so gefährlich für mich. Ich hatte so oft in meiner Beziehung auch Angst vor ihm. Ich hatte nicht den Mut zu gehen", offenbart sie. Besonders schmerzhaft war für sie das plötzliche Ende: Ihr damaliger Partner beendete die Beziehung per kurzer SMS. "Am Morgen habe ich seine SMS gelesen, in der stand: 'Tut mir leid, dass ich es so machen muss, aber es ist, glaube ich, besser für dich. Es ist vorbei. Tut mir mega leid'. Ich wusste gar nicht, was abging", schildert die "Grund genug"-Interpretin.

Ein zentraler Punkt, den Madeline anspricht, ist die manipulative Art ihres ehemaligen Partners. Sie berichtet, dass er sie sogar zu einem Sexualtherapeuten brachte, um sie von einer angeblichen Asexualität zu überzeugen. "Ich habe das aber erstmal irgendwie geglaubt. Ich hatte so Angst, ihn und mein ganzes Leben zu verlieren. Und habe dann gedacht, vielleicht bin ich ja der 'Freak'. Vielleicht ist das bei allen Frauen auf der Welt ganz anders und ich müsste mehr Spaß haben bei den Dingen, die er will", gibt die 29-Jährige preis. Erst später erkannte sie, dass diese Behauptung nicht der Realität entsprach und vielmehr eine weitere Form der Kontrolle darstellte. Während der Beziehung fühlte sie sich zunehmend verunsichert und hatte häufig Angst vor ihm und seinen Erwartungen. Doch auch nach dem abrupten Ende durchlief sie eine "Zeit der Extreme". "Ich habe mich extrem in Alkohol verloren", erklärt die Musikerin.

Trotz der schmerzhaften Erfahrungen schaffte Madeline einen Neuanfang. Heute ist sie glücklich mit ihrer großen Liebe Marco Lesche verheiratet. Erst kürzlich gab sich das Paar vor Familie und Freunden das Jawort, wie sie voller Freude in einem Instagram-Beitrag verkündete. "Ich durfte die Liebe meines Lebens heiraten und unsere Lieblingsmenschen waren mit dabei. […] Worte reichen nicht, um auszudrücken, wie dankbar wir sind. Für immer wir zwei", schrieb die Sing meinen Song-Bekanntheit zu einer Reihe an Schnappschüssen ihrer Hochzeit.

Instagram / madelinejuno Madeline Juno, Sängerin

Instagram / madelinejuno Madeline Juno, April 2025

Instagram / madelinejuno Marco Lesche und Madeline Juno bei ihrer Hochzeit