Nach Unfall: Stiefsohn von Dog Chapman in Klinik eingewiesen

Gregory Zecca, der Stiefsohn des bekannten TV-Kopfgeldjägers Duane Chapman (72), auch bekannt als Dog the Bounty Hunter, wurde laut Daily Mail nach einem tragischen Vorfall in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Am Samstagabend war es in der Familienwohnung in Naples, Florida, zu einem Unfall gekommen, bei dem Gregory seinen 13-jährigen Sohn Anthony versehentlich erschoss. Nach Angaben der Polizei wurde die Waffe in der Küche gefunden. Der Junge hatte eine Schusswunde am Hals erlitten und trotz sofortiger Erste-Hilfe-Versuche durch die Rettungskräfte erlag er seinen Verletzungen noch am Unfallort. Gregory wurde daraufhin in eine psychiatrische Einrichtung aufgenommen, da die Sorge bestand, er könnte sich selbst etwas antun.

Ein Sprecher der Familie erklärte, dass Gregorys Einweisung nicht auf Schuldgefühlen im Zusammenhang mit einem Verbrechen, sondern auf der tiefen Trauer über den Verlust seines Sohnes basiere. Aktuell ist er laut Aussagen der Familie stark medikamentös behandelt und konnte noch nicht mit Angehörigen oder den Ermittlern sprechen. Der tragische Vorfall wird derzeit gründlich von den örtlichen Behörden untersucht, inklusive Zeugenaussagen, forensischen Tests und weiterer Beweismittel. Gregory, der als Waffenliebhaber bekannt war und oft mit seinem Sohn auf Schießständen unterwegs war, hat inzwischen auch seine Social-Media-Konten deaktiviert. Sein Stiefvater Duane und dessen Frau Francie äußerten sich in einem emotionalen Statement: "Wir trauern als Familie über dieses unvorstellbar tragische Unglück und bitten um Gebete in dieser schweren Zeit."

Anthony hatte eine enge Beziehung zu seinen Großeltern und verbrachte oft Zeit mit ihnen. Letzten Sommer erzählte er, wie er während eines Krankenhausbesuchs seiner Großmutter Francie eine spirituelle Erfahrung gemacht hatte, die ihn tief beeindruckte. Der Junge lebte nicht nur seine Glaubensüberzeugungen aus, sondern hatte auch eine Leidenschaft für Tanzen, Comic-Con-Besuche und gemeinsame Hobbys mit seinem Vater. Duane und Francie hatten im gemeinsamen Verlust ihrer vorherigen Partner Trost gefunden und 2020 geheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Duane Chapman, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Duane Chapman, August 2019

Anzeige Anzeige