Biss Ozzy Osbourne wirklich lebender Fledermaus den Kopf ab?

Die Musikwelt trauert um Ozzy Osbourne (✝76), der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren verstarb. Der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann, der wegen seiner exzentrischen Persönlichkeit als "Prince of Darkness" bekannt wurde, sorgte in den frühen Achtzigerjahren für einen der bizarrsten Vorfälle der Rockgeschichte. Bei einem Konzert in Des Moines, Iowa, biss Ozzy einer Fledermaus den Kopf ab. Der Sänger gab später in seiner 2009 veröffentlichten Autobiografie "I Am Ozzy" an, er habe gedacht, es handele sich um ein Gummispielzeug. Erst beim Zubeißen merkte er, dass er offenbar falsch lag: "Zunächst war mein Mund plötzlich voller warmer, klebriger Flüssigkeit. Dann zuckte der Kopf in meinem Mund." In diesem Moment sei Ozzy klargeworden: "Oh, das ist eine echte, lebende Fledermaus."

Ob die Fledermaus zum Zeitpunkt des bizarren Vorfalls lebendig war, bleibt bis heute umstritten. Über die Jahre erzählte Ozzy die Umstände der Szene unterschiedlich. Gegenüber BBC im Jahr 2009 beteuerte er, dass ein Band um den Hals des Tiers ihn glauben ließ, es handle sich nicht um ein echtes Lebewesen. Seine Frau Sharon (72) habe ihn laut dieser Version vom Bühnenrand aus wissen lassen, dass es sich um ein "totes echtes" Tier handle. Der Konzertbesucher Mark Neal, der das Tier damals auf die Bühne geworfen haben soll, bestätigte diese Version später. Was genau geschah, wird wohl nie abschließend geklärt werden. Fest steht: Der Vorfall führte dazu, dass Ozzy sich im Krankenhaus gegen Tollwut impfen lassen musste und der Vorfall nachhaltig Ozzys Image als "Prince of Darkness" prägte.

Die Geschichte der Fledermaus ist nur ein Kapitel in Ozzys bewegtem Leben. Der Sänger, der in den Siebzigerjahren wegen seiner Exzesse aus Black Sabbath ausgeschlossen wurde, machte als Solokünstler eine Weltkarriere. Dabei zementierten spektakuläre Auftritte und Skandale seinen Ruf als Grenzgänger des Rocks. Mit seiner Autobiografie und der Reality-TV-Serie "The Osbournes" zeigte er später auch seine private Seite. Ozzy kämpfte jahrzehntelang mit seiner Gesundheit, zuletzt litt er an Parkinson. Dennoch erfüllte er sich kurz vor seinem Tod den Traum, bei einem Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen.

Getty Images Ozzy Osbourne, Oktober 2024

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker

Getty Images Black Sabbath, Januar 2014