Sechs Jahre: Sabia Boulahrouz feiert Social-Media-Comeback

Nach sechs Jahren Social-Media-Abstinenz ist Sabia Boulahrouz (47) zurück auf Instagram. Ihr letzter Post datiert aus dem September 2019, doch nun meldet sich das Reality-TV-Sternchen mit einem gemütlichen Foto zurück. Auf dem Bild ist Sabia lässig auf einer Couch zu sehen, dekoriert mit flauschigen Kissen, in der Hand eine Tasse Tee. Dazu schrieb sie: "Gemütlicher Abend." Ihre Fans sind begeistert von ihrer Rückkehr und zeigen dies in den Kommentaren mit liebevollen Worten wie "Willkommen zurück. Hab dich vermisst."

Die Rückkehr auf Instagram ist jedoch nicht der einzige Schritt zurück ins Rampenlicht. Bereits kürzlich erschien Sabia auf einem roten Teppich, was ebenfalls für Aufsehen sorgte. Die langjährige Pause hatte sich die Hamburgerin bewusst genommen, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren, wie sie gegenüber Bild verriet: "Mir war es wichtig, 100 Prozent für sie da zu sein. Und dabei hatte ich gemerkt, wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen." Nun scheint sie allerdings bereit zu sein, doch wieder öffentlich aufzutreten und den Kontakt zu ihren Fans aufzunehmen.

Auf dem roten Teppich gab Sabia außerdem private Einblicke in ihr Liebesleben. Im Gespräch mit Bild verriet die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (42), dass sie aktuell glücklicher Single ist. "Ich habe mit der Vergangenheit abgeschlossen. Allerdings schreiben mir heute immer noch Fußballer", lachte sie im Interview. An einem neuen Date habe sie aber kein Interesse: "Ich bin glücklicher Single und nicht auf der Suche." Für die dreifache Mutter zählt momentan also wirklich nur die Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz im Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Public Address Sabia Boulahrouz in Hamburg 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz in Hamburg, 2019

Anzeige