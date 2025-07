So verschieden waren Mareike Schneiders Schwangerschaften

Mareike Schneider (38), bekannt als Social-Media-Star und ehemalige Sportlerin, hat im Gespräch mit Promiflash offen über ihre beiden Schwangerschaften gesprochen. Die Influencerin, die mittlerweile zwei Kinder hat, erzählte, wie unterschiedlich ihre Erfahrungen waren. Während die erste Schwangerschaft, die sie bis zur 41. Woche sportlich aktiv gestalten konnte, nahezu reibungslos verlief, stellte die zweite eine weit größere Herausforderung dar. Mit anhaltender Übelkeit über das erste Trimester hinaus und deutlichem Energieverlust fühlte sich Mareike oft schwach. Außerdem musste sie sich zusätzlich um ihr Kleinkind kümmern, was ihr weniger Zeit für Regeneration ließ.

Die Unterschiede zwischen den beiden Schwangerschaften überraschten Mareike selbst. "In der ersten Schwangerschaft hatte ich nach dem ersten Trimester wieder Power und konnte wieder voll durchstarten", erklärte sie. Bei ihrer zweiten Schwangerschaft hingegen litt sie nicht nur körperlich, sondern auch unter geringem Appetit, was völlig neu für sie war. Trotz ihres Wissens über Hormonschwankungen konnte sie sich vor ihren eigenen Erfahrungen kaum vorstellen, wie stark diese Emotionen den Alltag beeinflussen können. "Die Hormone können dich fremdbestimmen und wie einen anderen Menschen aus dir machen", erinnerte sie sich an die intensive Zeit.

Als Coach, die andere Menschen bei ihren Fitnesszielen unterstützt, sieht Mareike diese Erfahrungen heute als wertvolle Lektion. Sie gab zu, dass sie vor ihren Schwangerschaften die Herausforderung von Hormonschwankungen unterschätzt hatte. Das Leben mit einem Kleinkind während der schwierigen zweiten Schwangerschaft brachte zusätzliche Belastungen mit sich. Doch Mareike zeigte sich auch beeindruckt von der Stärke, die sie durch diese turbulente Zeit entwickelt hat. Trotz aller Strapazen bleibt sie optimistisch und teilt ihre Erkenntnisse und Erlebnisse gerne mit ihrer Community.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Juni 2025

Instagram / mareike_s Mareike Schneider und ihr Sohn, Juni 2025

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fittness-Influencerin und Sportlerin