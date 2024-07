Wegen "Let's Dance": Lulu Lewe zeigt verführerische Seite

In der diesjährigen Let's Dance-Staffel bewies Lulu Lewe bereits, dass in ihr eine verführerische Seite schlummert. Nun legt sie in einem Musikvideo zu ihrer brandneuen Single nach: In dem Clip präsentiert die Sängerin heiße Tanzeinlagen und scheint sich dabei mächtig wohlzufühlen. So aus sich herauszugehen hätte sie sich vor der Teilnahme an der beliebten Tanzshow nicht getraut, wie sie im Bild-Interview zugibt: "Ich habe erst dadurch das Selbstbewusstsein entwickelt, zu tanzen und kleine Choreos umzusetzen."

Nicht nur ihre Dancemoves in dem Video sind extrem heiß: Auch Lulus Outfit ist ganz schön sexy. In einem anliegenden Top mit großen Cut-Outs und einer engen schwarzen Hose setzt die Blondine ihren durchtrainierten Body in Szene. Privat habe sie ebenfalls Spaß daran, sich aufreizend zu kleiden: "Ich habe mich schon immer gern weiblich und körperbetont angezogen. Vor allem, wenn ich ausgehe."

In der Tanzshow, der Lulu zum Teil ihr neu erlangtes Selbstbewusstsein zu verdanken hat, hatte es die Schwester von Sarah Connor (44) weit gebracht. Erst in der neunten Liveshow hatten nicht mehr genügend Zuschauer für sie angerufen, sodass sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (43) ausschieden. Da jedoch Mitstreiter Mark Keller (59) gesundheitsbedingt aussteigen musste, konnte sie sich in der zehnten Show noch einmal beweisen. Doch auch dann hat es nicht für die Blondine gereicht. "Ich bin traurig, aber ich hatte anderthalb Tage, wo man eigentlich vier Tage Zeit hätte und ich habe natürlich auch den Unterschied gesehen von meinen Choreos zu denen der anderen", erklärte sie im Anschluss im Interview mit RTL.

Instagram / lvlv.mvsic Lulu Lewe, Sängerin

Getty Images Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

