Lulu Lewe sicher: Dieser "Let's Dance"-Promi holt den Sieg

Lulu Lewe sorgt zurzeit mit einer Prognose für Gesprächsstoff: Die Sängerin, die im vergangenen Jahr selbst das Tanzparkett bei Let's Dance erobert hatte, glaubt fest an den Sieg von San Diego Franjo Pooth (21). Beim New Faces Award Film im Delphi-Filmpalast in Berlin verriet Lulu gegenüber Bunte.de, dass für sie der Sohn von Verona Pooth (57) bereits jetzt der Anwärter Nummer eins auf die begehrte Trophäe sei.

Lulu geriet im Gespräch regelrecht ins Schwärmen: "Der ist sehr, sehr charmant, hat einen süßen Charakter und tanzt natürlich sehr gut", sagte sie über Diego. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von seiner Entwicklung in der Show: "Ich finde, der ist auch mittlerweile gut aus sich herausgekommen." Auch die Chemie mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) begeistert sie: "Es ist einfach so Feuer, wenn die beiden tanzen." Im Halbfinale am Freitag müssen sich Diego und Ekaterina nun gegen Fabian Hambüchen (37), Taliso Engel und Selfiesandra (25) samt ihrer Tanzpartner behaupten.

Für Lulu hat "Let's Dance" einen besonderen Stellenwert, schließlich erkämpfte sie sich selbst im letzten Jahr einen eindrucksvollen fünften Platz. Dass sich die Sängerin und Schwester von Popstar Sarah Connor (44) jetzt so deutlich für Diego als möglichen Sieger ausspricht, zeigt, wie leidenschaftlich sie das Tanzparkett weiterhin verfolgt – und wie sehr sie die emotionale Achterbahnfahrt der Staffel nachempfinden kann.

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025

Getty Images Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

