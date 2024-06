Familienbande: Summer Terenzi feiert ihren 18. Geburtstag

Summer Terenzi (18) feiert die Volljährigkeit! Zum 18. Geburtstag wird die Tochter von Sarah Connor (44) und Marc Terenzi (45) von ihrer Familie überrascht. Ihre Tante Anna-Maria Ferchichi (42) teilt in ihrer Instagram-Story ein niedliches Selfie mit ihrer Nichte und Lulu Lewe. Dazu schreibt die Frau von Bushido (45): "Sweet 18!", was "Süße 18!" bedeutet. Die drei Frauen strahlen in die Kamera und zeigen, wie ähnlich sie sich sehen. Im Hintergrund ist zu sehen, dass die Party im Garten stattfindet. Lulu berichtet in ihrer Story von einer Tradition: "Bei unseren Familienfeiern werden oft Leute in den Pool geschmissen. [...] Wenn wir dich fragen, ob du mal kurz bei der Pumpe gucken kannst, ob da was kaputt ist, überleg lieber noch mal kurz." Marc und Bruder Tyler schnappen sich Summer und springen zu dritt ins Wasser.

Auch Mama Sarah feiert den besonderen Tag ihrer Tochter mit ihrer Familie. Dass das Mama-Tochter-Duo sich sehr nahesteht, bewiesen die beiden vor knapp zwei Jahren. Damals überredete Summer ihre berühmte Mama zu einem Partnertattoo. Gesagt, getan. Seitdem zieren zwei kleine Herzen, die für die jeweils andere stehen, Sarah und Summers Handgelenk.

Summers Eltern Sarah und Marc waren sechs Jahre lang verheiratet. Im Jahr 2004 durften sich die einstigen Turteltauben über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen: Ihr Sohn Tyler Terenzi (20) erblickte das Licht der Welt. Zwei Jahre später machte Summer das Familienglück perfekt. Mittlerweile ist das Nesthäkchen volljährig und präsentierte Anfang des Jahres stolz seinen Freund. Auf TikTok teilte Summer ein Video, in dem sie ihrem Freund in die Arme fällt und ihn küsst. Dazu kommentierte sie ein Herz- und ein Ring-Emoji.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Partnertattoo von Summer Terenzi und Sarah Connor

Anzeige Anzeige

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Tradition, ein Familienmitglied in den Pool zu schmeißen? Ich finde die Idee total lustig! Na ja, das ist ziemlich daneben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de