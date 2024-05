So geht es Lulu Lewe nach ihrem erneuten "Let's Dance"-Aus

Für Lulu Lewe hat es sich wieder ausgetanzt. Eigentlich war für die Sängerin bereits in Show neun von Let's Dance Schluss gewesen. Da Mark Keller (59) seinen Platz in der beliebten Sendung aufgrund einer Verletzung aufgeben musste, durften sie und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (43) nachrücken. Am Freitag schieden sie nun aber wieder aus. Wie geht es Lulu so kurz nach ihrem erneuten Ausscheiden? "Ich bin traurig, aber ich hatte anderthalb Tage, wo man eigentlich vier Tage Zeit hätte und ich habe natürlich auch den Unterschied gesehen von meinen Choreos zu den der anderen", äußert sich die Blondine im Anschluss der Sendung gegenüber RTL.

Aus diesem Grund habe Lulu "Glück im Unglück" gehabt. "Ich habe das, was man in anderthalb Tagen lernen kann, versucht hier aufs Tanzparkett zu bringen", erklärt sie weiter und betont, alles gegeben zu haben. "Es ist alles in Ordnung", fügt Lulu noch abschließend hinzu. Dass sie doch noch ein weiteres Mal auf dem Tanzparkett stehen durfte, hat aber auch etwas in ihr ausgelöst. Nach ihrem Auftritt kamen ihr glatt die Tränen. "Ich war froh, wieder hier zu sein. [Das Publikum] hat so eine ganz bestimmte Energie irgendwie. Das bringen die halt toll rüber und dann wird es manchmal ziemlich emotional", erklärt die Musikerin.

Auch in ihrer Story auf Instagram meldet sich Lulu bei ihren Fans. "Auch wenn ich gestern rausgeflogen bin, war das für mich ein voller Erfolg", stellt sie klar. Ihre Reise bei "Let' Dance" habe ihr sehr viel Spaß bereitet und es habe sie sehr gefreut, dass sie sich noch ein weiteres Mal "so fühlen durfte".

ProSieben / Willi Weber Frauke Ludowig, Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Getty Images Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

