Ozzy Osbournes Herz vor letztem Auftritt intensiv überwacht

Der verstorbene Musiker Ozzy Osbourne (✝76), einst Frontmann der legendären Band Black Sabbath, wurde in den Wochen vor seinem letzten großen Auftritt in Birmingham eng ärztlich überwacht. Für das "Back To The Beginning"-Konzert im Villa Park ließ sich der Sänger mit einem Herzmonitor ausstatten, der seine Herzfrequenz bis zu 15 Mal täglich überprüfte. Der Musiker äußerte gegenüber Sirius XM im Mai, dass er jeden Tag trainiere, um fit genug für die Bühne zu sein, auch wenn ihn zahlreiche gesundheitliche Probleme begleiteten. "Ich trainiere sieben Tage die Woche. Ich habe diesen Typen, der praktisch bei mir wohnt, und ich bin um sieben Uhr im Bett", sagte er damals mit einem Augenzwinkern über seine überraschend gesunde Lebensweise.

Trotz Parkinson-Erkrankung und mehrerer Operationen bereitete sich Ozzy intensiv auf den besonderen Abend vor. Mit einem Privattrainer, Vocal-Coach und einem strikten Fitnessprogramm kämpfte er gegen die Folgen jahrelanger gesundheitlicher Rückschläge. Schweren Herzens gab er aber zu, dass er seinem gewohnten energiegeladenen Bühnenspringen wohl nicht mehr gerecht werden könne: "Vielleicht werde ich sitzen, aber ich bin da, und ich gebe mein Bestes." Zudem bedankte er sich öffentlich bei seiner Frau Sharon Osbourne, die maßgeblich das Konzept für diese Abschiedsshow kreierte. Der emotionale Abend sollte sein letzter Auftritt vor Fans und Familie sein.

Der britische Kultstar hinterlässt fünf Kinder und mehrere Enkelkinder, mit denen er die Zeit nach seiner Bühnenkarriere verbringen wollte. Im selben Interview scherzte der Rocker auch über das Jenseits: "Fragt den da oben – oder bei mir vielleicht den da unten." Ozzy, der mit exzentrischen Aktionen wie dem berühmten Fledermausbiss Geschichte schrieb, reflektierte über sein bewegtes Leben: "Ich habe so viele Menschen zum Lächeln gebracht." In Erinnerung bleibt er nicht nur als "Prince of Darkness" der Rockmusik, sondern auch als Familienmensch, der seinen Abschied bewusst wählte und in Liebe verabschiedet wurde.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Ozzy Osbourne, Oktober 2024

