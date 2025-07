Fahrlässige Tötung: Whitney Purvis ist wieder auf freiem Fuß

Whitney Purvis befindet sich nicht mehr in Haft. Die "16 & Pregnant"-Bekanntheit war am 7. Juli in Georgia festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, einem 37-jährigen Mann Drogen verkauft zu haben, die schließlich zu seinem Tod führten. Nun droht ihr eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Anfang der Woche entschied ein Richter, dass der TV-Star auf Kaution freikommen darf. Zuvor hatte sie laut People einer Reihe strenger Auflagen zur Kaution zugestimmt und eine Summe von etwa 12.700 Euro als Sicherheitsleistung gezahlt.

Die Forderungen der Kaution umfassten, dass Whitney keinen Kontakt zur Familie des Opfers aufnimmt und sich an eine nächtliche Ausgangssperre hält. Während ihrer Zeit im Gefängnis befand sich die US-Amerikanerin Berichten des Magazins zufolge in einer medizinischen Isolationszelle, da sie psychisch in einer kritischen Verfassung war. Zudem musste sie während ihrer Haft einen Entzug durchlaufen. Laut den Behörden erschwerte Whitneys labiler Zustand die Umstände ihrer Inhaftierung erheblich.

Bereits Wochen vor ihrer Verhaftung hat Whitney einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Anfang Juni verkündete sie, dass ihr 16-jähriger Sohn Weston verstorben sei. In einem emotionalen Facebook-Post schrieb sie: "Ruhe in Frieden, mein kleiner Weston. Ich liebe dich für immer, mein Schatz. Ich werde nie verstehen, warum das Leben so grausam sein muss. Du wirst immer mein Baby sein." Der Teenager lebte bei seinem Vater Weston Gosa Sr., nachdem die TV-Bekanntheit das Sorgerecht verloren hatte. Im Netz machte sie dem Erziehungsberechtigten Vorwürfe, sich nicht genügend um die Gesundheit ihres gemeinsamen Kindes gekümmert zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Das polizeiliche Fahndungsfoto von Whitney Purvis nach ihrer Verhaftung am 7. Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nurvispurvis_ Whitney Purvis, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / nurvispurvis_ Whitney Purvis mit ihrem Sohn Weston im Jahr 2019