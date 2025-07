Entschieden: Thomas Müller verkündet seinen Karriereplan

Thomas Müller (35) hat seine Fans und die Fußballwelt mit einer klaren Ansage überrascht: Der 35-jährige Weltmeister von 2014 wird seine Karriere fortsetzen. Nach seinem letzten Spiel für den FC Bayern München bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA bekräftigte der Fußballstar, dass er weiter auf dem Platz stehen möchte. "Ich liebe die Fußballbühne und den Druck. Solange mein Körper es zulässt, werde ich weiterspielen", erklärte Thomas bei einem Werbedreh. Auch wenn er sich noch nicht zu seinem nächsten Verein äußern wollte, deutete er an, dass es nicht in Europa sein wird.

Die Gerüchteküche brodelt: Alles spricht dafür, dass Thomas demnächst in die nordamerikanische MLS wechselt, und der Los Angeles FC scheint ein heißer Kandidat zu sein. "Ich will etwas Neues erleben. Die MLS ist eine interessante Liga", sagte die Bayern-Legende vielsagend. Ein offizieller Deal steht zwar noch aus, doch alles deutet darauf hin, dass die Verkündung bald folgt. Thomas selbst gestand, dass die Vorfreude spürbar sei: "Es kribbelt schon langsam." Ob auch schon private Vorbereitungen getroffen wurden, bleibt vorerst unklar.

Für Thomas schließt sich damit ein beeindruckendes Kapitel seiner Karriere. Nach 17 Jahren beim FC Bayern München, in denen er zahlreiche nationale und internationale Titel holte und zu einer Vereinsikone wurde, ist nun der Zeitpunkt für eine neue Herausforderung gekommen. Seine Begeisterung für den Sport hat dabei stets im Vordergrund gestanden – auf und abseits des Spielfelds. Schon in der Vergangenheit unterstrich der Fußballer immer wieder, wie wichtig ihm Spaß und Leidenschaft im Leben sind, und auch jetzt zeigt er erneut, dass er noch lange nicht genug hat. Fans dürfen sich darauf freuen, Thomas bald in neuer Umgebung spielen zu sehen.

Getty Images Thomas Müller, Fußball-Star

Getty Images Thomas Müller bei seinem finalen Spiel für den FC Bayern München

Getty Images Lisa und Thomas Müller auf einer Filmpremiere in München, 2017