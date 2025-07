"You"-Star Madeline Brewer hat ihrem Jack das Jawort gegeben

Wunderschöne Nachrichten von Madeline Brewer (33): Die You-Bekanntheit hat ihren Partner Jack Thompson-Roylance geheiratet. Die Hochzeit fand am 12. Juli in einem wildblumenverzierten Outdoor-Setting auf dem Landsitz North Cadbury Court in Somerset, England, statt. Rund 130 Gäste nahmen an der Zeremonie teil, während weitere 60 Personen zur anschließenden Feier hinzukamen. Begleitet von ihren Eltern schritt Madeline in einem modifizierten, trägerlosen Vintage-Ballkleid von Vera Wang (76) zum Altar. Das zeigen Bilder, die People vorliegen.

Das Trauungsprogramm war gespickt mit persönlichen Highlights des Paares. Als Madeline den Gang entlang schritt, erklang Jeff Buckleys "Lover, You Should’ve Come Over", der Song, zu dem Jack ihr 2024 einen Heiratsantrag gemacht hatte. In der Empfangshalle erwarteten die Gäste kunstvoll gestaltete Dekorationen, die von den Werken David Lynchs (✝78) inspiriert waren – mit Tischen, die Namen wie "Twin Peaks" und "Blue Velvet" trugen. Für das leibliche Wohl sorgte ein spezielles Grillbuffet, während die Party später mit Live-Musik und einem DJ zu einem ausgelassenen Tanzabend wurde. Besonders ein falscher Hochzeitskuchen, aus dem Jack überraschend hervorsprang, sorgte für Begeisterung bei den Anwesenden. Madeline bezeichnete diesen Moment gegenüber dem Magazin Brides als die schönste Erinnerung.

Madeline und Jack lernten sich 2022 über eine Dating-App kennen, als die Schauspielerin in London für das Stück "Cabaret" auf der Bühne stand. Ihr berufliches Engagement reißt auch abseits davon nicht ab. Kürzlich war sie in der finalen Staffel von The Handmaid's Tale sowie in der Netflix-Serie "You" zu sehen, in der sie Joe Goldberg als Bronte gegenübersteht. Die Nähe ihrer "Handmaid's Tale"-Kolleginnen Nina Kiri und Bahia Watson zeigt sich auch außerhalb der Arbeit: Beide fungierten als ihre Brautjungfern, wie sie People berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Madeline Brewer, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Thompson-Roylance und Madeline Brewer, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Madeline Brewer, "You"-Darstellerin