Diese Schauspielerin wird Teil der letzten "You"-Staffel!

Die neue und finale Staffel von You nimmt allmählich Gestalt an! Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (37), treibt nun schon seit 2018 sein Unwesen auf Netflix. Aktuell können die Fans es kaum mehr erwarten, bis endlich das große Finale auf dem Streamingdienst abrufbar ist. Nun gibt es große Neuigkeiten! Wie Deadline berichtet, bekommt der Cast Zuwachs von Madeline Brewer (31). Die Schauspielerin soll Bronte spielen, einen rätselhaften Freigeist, der in Joes Buchladen arbeitet. "Als die beiden sich über Literatur und Verlust austauschen, weckt sie in ihm die Sehnsucht nach seinem früheren Ich und bringt ihn dazu, alles infrage zu stellen, was aus seinem Leben geworden ist", heißt es.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die fünfte und finale Staffel angekündigt. "Wird Joe Goldberg endlich für seine Taten büßen? Fans des beliebten Thrillers werden bald mehr über Joes Schicksal erfahren, wenn 'You' für eine fünfte und letzte Staffel zurückkehrt", hieß es in der offiziellen Pressemitteilung, die People vorlag. Ein Startdatum ist allerdings noch nicht bekannt.

Madeline Brewer ist in der Welt der Serien aber gewiss keine Unbekannte. Die 31-Jährige ist unter anderem in "The Handmaid’s Tale" oder auch Orange Is the New Black zu sehen. Ebenfalls eine Rolle spielt Madeline in den Filmen "Separation" und "Space Oddity".

