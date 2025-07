Toni Kroos hilft Kind (2) nach schwerem Unfall mit OP-Kosten

Toni Kroos (35) und seine Stiftung haben einem zweijährigen Jungen namens Oliver Staub, der nach einem tragischen Autounfall in Mexiko schwer verletzt wurde, entscheidende Hilfe geleistet. Der kleine Olli erlitt bei dem Unfall einen Genickbruch und ist seitdem querschnittsgelähmt. Seine Familie kämpft unermüdlich um seine Genesung und teilt seine Geschichte unter anderem auf dem Instagram-Profil our.journey.with.oliver. Eine lebensrettende Operation fand in den USA statt, deren immense Kosten in Höhe von 300.000 Euro die Stiftung des Ex-Fußballstars übernahm. Darüber hinaus wurden Spendenaktionen initiiert, um die mittlerweile auf rund 770.000 Euro angestiegenen Behandlungskosten zu decken.

Der Unfall hat das Leben von Oliver und seiner Familie dramatisch verändert. Nach zwei weiteren dringend notwendigen Operationen erlitt der Junge einen Schlaganfall und einen kurzen Herzstillstand, konnte sich aber überraschend zurückkämpfen. "Er ist unser Leben, er ist unser Licht", erklärte Olivers Vater Stefan Staub, der betont, dass die Familie alles tut, um ihrem Sohn zu helfen. Die finanziellen Belastungen sind jedoch enorm. Die Staubs mussten ihr Zuhause und viele persönliche Besitztümer verkaufen, um die Behandlungskosten zu bewältigen.

Für Toni Kroos scheint das Engagement für Kinder und Familien in schweren Lebenslagen eine Herzensangelegenheit zu sein. Bereits im Rahmen anderer Projekte seiner Stiftung zeigte sich, wie wichtig ihm dieser Einsatz ist. Erst kürzlich machte er mit einem Besuch in einer Kinderklinik in Münster auf sich aufmerksam, bei dem er sich liebevoll Zeit für die kleinen Patienten nahm. Seine Stiftung gibt durch ihren Einsatz nicht nur Hoffnung, sondern setzt auch ein starkes Zeichen der Menschlichkeit.

Getty Images Toni Kroos bei den Bambis 2024

Instagram / our.journey.with.oliver Internetbekanntheit Oliver Staub, Juli 2025

