Adam Sandler gibt Rat an seine Töchter für "Happy Gilmore 2"

Adam Sandler (58) ist zurück auf dem Golfplatz – und das gleich mit der ganzen Familie! Im Comedy-Sequel "Happy Gilmore 2", das am 25. Juli auf Netflix erscheint, holt der Schauspieler seine berühmte Rolle als wütendes Golftalent wieder aus dem Schrank. Diesmal bekommt "Happy Gilmore" jedoch Unterstützung von Adams Töchtern Sunny und Sadie, die ebenfalls überraschend im Film mitwirken. "Ich wusste gar nicht, dass sie dabei sind", scherzte Adam gegenüber Fox News Digital. Auch seine Frau Jackie hat einen Part in dem Streifen übernommen. Für zusätzliche Starpower sorgen bekannte Gesichter wie Julie Bowen (55), Chris McDonald und Ben Stiller (59) sowie unerwartete Gäste wie der Rapper Bad Bunny (31) und NFL-Profi Travis Kelce (35).

Viel spannender als all die Cameos ist jedoch der Rat, den Adam an seine Nachwuchsschauspielerinnen weitergibt. "Seid nett zu allen", betont der Comedy-Star, der selbst seit über 30 Jahren im Showbiz zu Hause ist, immer wieder. Egal, ob großes Hollywood-Tier oder Mitglied der Crew – ein freundliches Miteinander sei das A und O. Julie, die in ihrer Rolle als Virginia Venit wieder an Adams Seite steht, lobt seine Erziehungsmethoden: "Du hast sie richtig erzogen." Dennoch zeigte sich Adam gewohnt schlagfertig, wenn es um Gehaltsschecks geht. "Wer zu viel Geld verdient, dem könnt ihr eine verpassen", witzelte er.

Wie jedes erfolgreiche Sequel strotzt auch "Happy Gilmore 2" nur so vor Nostalgie. Der erste Teil von 1996 machte Adam zum Star und brachte Chris McDonald als legendären Bösewicht Shooter McGavin auf die Leinwand. Chris verriet gegenüber Fox News Digital, dass die Rivalität zwischen den beiden Charakteren in der Fortsetzung sogar noch intensiver sei. Doch hinter dem frechen Humor und den spektakulären Golfduellen steckt auch ein großes Herz. Adam, der privat sehr familienverbunden ist, lässt diese Verbundenheit offenbar auch immer stärker in seine Filme einfließen. Und Fans werden sicher mitfiebern, wenn Happy im Sequel nicht nur den Golfplatz, sondern auch die Herzen seiner Zuschauer erneut im Sturm erobert.

Getty Images Adam Sandler bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler