Hulk Hogan unterzeichnete drei Tage vor Tod noch TV-Vertrag

Die Wrestling-Welt hat eine ihrer größten Ikonen verloren: Hulk Hogan (71) verstarb am 24. Juli im Alter von 71 Jahren nach einem Herzstillstand in seinem Haus in Clearwater, Florida. Wie nun unter anderem durch US Magazine bekannt wurde, hatte er noch drei Tage vor seinem Tod einen TV-Vertrag mit Fox Nation unterzeichnet. Geplant war, dass der Streaming-Dienst exklusiver Partner der neuen Wrestling-Liga "Real American Freestyle" wird, an der Hogan gemeinsam mit Eric Bischoff und Chad Bronstein beteiligt war. In einer Erklärung lobte Fox Nation-Präsidentin Lauren Petterson Hogans Vision, die Zukunft des Wrestlings neu zu gestalten.

Die erste Veranstaltung der neuen Liga mit dem Namen RAF01 ist für den 30. August geplant und soll laut bisherigen Plänen weiterhin wie vorgesehen übertragen werden. Terry Bollea, wie Hulk mit bürgerlichem Namen hieß, hatte vor seinem Tod höchstpersönlich erklärt, dass Fox Nation perfekt zu den Zielen der Liga passe, eine einzigartige Verbindung von Sport und Unterhaltung zu schaffen. Auch ehemalige Wrestling- und MMA-Stars wie Kurt Angle (56) und Chael Sonnen sollen als Kommentatoren Teil des Projekts sein, dessen Erlöse teilweise an die Cleveland State University gehen, um Studien- und Sportangebote zu fördern.

Hulk war eine der größten Ikonen in der Welt des Wrestlings. Seine Karriere begann in den 1970er-Jahren, wo er in kurzer Zeit zu einem Mega-Star wurde und unvergessliche Momente für seine Fans schuf. Mehrmals wurde er WWF-Champion, später mischte er immer mehr in Hollywood mit und baute sich eine Karriere in Film und Fernsehen auf. Hoch angesehen für seine Errungenschaften, wurde er zweimal in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Neben großem Ruhm musste der Verstorbene im Laufe seiner Karriere jedoch auch mehrere Skandale bewältigen – darunter eine rassistische Äußerung und ein geleaktes Sextape, das zu einem millionenschweren Rechtsstreit führte. Dennoch bleibt er für Millionen Fans der Inbegriff von Wrestling.

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Getty Images Hulk Hogan im August 2024

