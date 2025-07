Gutachter startet Untersuchung zum Tod von Felix Baumgartner

Felix Baumgartner (✝56), der als waghalsiger Extremsportler weltweit bekannt wurde, kam in der italienischen Adria-Region Marken bei einem tragischen Unfall mit einem Motor-Paraglider ums Leben. Der Unfall ereignete sich vergangene Woche in Porto Sant'Elpidio. Nun wurde Marco Rech, der Präsident des italienischen Verbandes der Flugschulen und Fluglehrer, mit der technischen Untersuchung des Fluggeräts beauftragt. Der erfahrene Gutachter soll laut Oe24 im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Fermo klären, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zu dem Absturz führte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um Licht in die genauen Umstände des Unglücks zu bringen.

Marco Rech wird kommende Woche mit der Prüfung von Baumgartners Motor-Paraglider beginnen. Unter anderem soll überprüft werden, ob der Motor sowie die Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgemäß funktionierten. Ihm verbleiben für diese Aufgabe insgesamt 60 Tage, um einen umfassenden Bericht vorzulegen. Fest steht bislang allerdings, dass eine Obduktion bereits einen Herzinfarkt als Todesursache ausgeschlossen hat. Dennoch bleibt die Frage offen, ob möglicherweise ein plötzliches Unwohlsein oder ein anderer medizinischer Vorfall während des Fluges den Absturz ausgelöst haben könnte. Die Ermittler ziehen derzeit alle möglichen Szenarien in Betracht und arbeiten daran, vollständige Klarheit zu schaffen.

Felix, der sich mit seinem Stratosphärensprung aus über 39 Kilometern Höhe in die Geschichtsbücher eingetragen hatte, war bekannt für seine akribischen Vorbereitungen und seinen starken Fokus auf Sicherheit. Seine Lebensgefährtin betonte vor Kurzem auf Instagram, wie viel Wert der Extremsportler auf seine Fitness gelegt habe. Sie zeigte sich überzeugt, dass gesundheitliche Probleme nicht die Ursache für den Absturz gewesen seien. Baumgartner hinterlässt nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch viele Fans weltweit, die ihn für seinen Mut und seine außergewöhnlichen Aktionen bewunderten.

Getty Images Felix Baumgartner, bei den Laureus World Sports Awards

ActionPress / Alexander Schuhmann Felix Baumgartner, Extremsportler

