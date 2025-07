Seine letzten Momente: Felix Baumgartners Freundin war dabei

Felix Baumgartner (✝56), der durch seine spektakulären Extremsport-Abenteuer bekannt wurde, ist im Alter von 56 Jahren bei einem tragischen Paragliding-Unfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag im italienischen Porto Sant’Elpidio, einem Ort, den der Extremsportler gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Mihaela Schwartzenberg gern besuchte. Wie die TV-Moderatorin in einem emotionalen Statement auf Facebook schreibt, waren sie zum dritten Mal an ihrem "Glücksort", als sich der tödliche Unfall ereignete. Als die Rettungskräfte eintrafen, um Felix' Leben zu retten, war auch Mihaela vor Ort, hielt seine Hände und schrie ihn an, zu kämpfen, erinnert sie sich. "Das war der erste Kampf, den er verloren hat", muss sie schmerzlich feststellen.

Aufnahmen, die Mihaela auf X veröffentlichte, zeigen noch, wie Felix den Gleitschirmflug startet. "Ich habe ihn beim Abheben gefilmt, ohne zu wissen, dass dies der letzte Flug seines außergewöhnlichen Lebens werden würde", schrieb sie nachdenklich zu dem Video. Über ein Jahrzehnt habe sie keinen einzigen Start und keine Landung seiner Flüge – ob Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen oder Hubschrauberflüge – verpasst. Selbst wenn sie nicht vor Ort sein konnte, hatten sie den – wie sie es nennt – WLC-Code, den "Wifey Landing Call". "Ich habe nie einen verpasst. Bis auf... diesen einen", erklärte sie niedergeschmettert.

Mihaela und Felix bezeichneten sich gegenseitig als ihre große Liebe. Seit 2014 gingen der Extremsportler und die rumänische TV-Bekanntheit gemeinsam durchs Leben. Dabei vereinte sie nicht nur ihre tiefe Liebe, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft zum Extremsport. Auch Mihaela blickt in ihrer Karriere auf bemerkenswerte Aktionen zurück: Sie war nicht nur die erste Frau, die ein Live-Interview aus 3000 Metern Höhe während eines Fallschirmsprungs durchführte, sondern darüber hinaus die erste Rumänin, die ein gesamtes Interview unter Wasser führte.

ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

