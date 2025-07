Ina Müller gewährt zum 60. Geburtstag Einblick in ihr Leben

Ina Müller (60) feiert heute ihren 60. Geburtstag – und mit ihr freuen sich zahlreiche Fans. Zu Ehren der TV-Bekanntheit widmet die ARD ihr sogar eine eigene Sendung. Um 22:20 Uhr läuft heute im Ersten eine Dokumentation über ihr Leben mit dem Titel "Ina Müller – laut und leise. Ein Portait". Darin gibt die aus Niedersachsen stammende Moderatorin tiefe Einblicke: über ihre Kindheit, ihren Karriereweg und ihr Privatleben heute. Unter anderem verrät sie ein Detail über ihre Persönlichkeit, das wahrscheinlich die wenigsten erwarten würden: "Ich bin manchmal scheu. Ein bisschen schüchtern. [...] In meiner Wohnung im Haus bin ich, glaube ich, die Leiseste. [..] Im Außen bin ich, glaube ich, laut. Aber ich gehe auf die Bühne und natürlich bin ich da laut. Sonst würden wir ja alle einpennen."

Die Blondine wuchs auf dem Bauernhof ihrer Eltern auf. "Meine Kindheit, das hieß zu bestimmten Zeiten morgens melken, danach in die Schule, aber zwischendurch mit kaltem Wasser duschen und Haare waschen – weil dieser Stallgeruch, den hat man zu Hause nicht gerochen, aber im Klassenzimmer", erinnert sie sich. Erst mit 30 Jahren startete sie ihre Karriere. Während andere Frauen heiraten und Kinder bekommen, ging es für Ina auf die Bühne. Zuvor machte sie eine Ausbildung in einer Apotheke – bis sie merkte, dass etwas anderes in ihr schlummerte. Auf dem Weg, sich zu finden, war die heute 60-Jährige sehr offen: "Ich glaube, ich habe alle Talente ausgekratzt. Wie aus so einem Joghurtbecher. Ich glaube, ich habe alles gemacht, wo ich gespürt habe, das kannst du."

In den vergangenen 30 Jahren hat sich Ina eine beeindruckende Fan-Base aufgebaut. Sie ist nicht nur Teil der Musikgruppe Queen Bee, neben Formaten wie "Inas Norden" und "Inas Reisen" erfreut sich vor allem "Inas Nacht" an großer Beliebtheit. Schon seit 2007 empfängt die Frohnatur dort in einer historischen Seemannskneipe in Hamburg verschiedenste Gäste und nimmt sie ins Kreuzverhör. Seit gestern läuft die 21. Staffel im TV – mit Christoph Kramer (34), Ex-Fußballprofi und frischgebackenem Romanautor, und Joachim Meyerhoff, einem gefeierten Autor und Schauspieler, konnte Ina zwei spannende Gäste für die erste Folge gewinnen.

Getty Images Ina Müller, Moderatorin

Michael Kremer / Future Image Ina Müller bei einem Auftritt in Erfurt, Oktober 2022

NDR / Morris Mac Matzen Christoph Kramer und Ina Müller bei "Inas Nacht"