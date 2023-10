Klaas Heufer-Umlauf spricht ungewollt über Brüste seiner Oma

Er spricht aus dem Nähkästchen. Klaas Heufer-Umlauf (40) zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen TV-Landschaft. Er begeistert nicht nur im Duo mit Kumpel Joko Winterscheidt (44), sondern auch als Moderator. Doch kommt es da auch mal vor, dass er selbst derjenige ist, dem die Geheimnisse aus der Nase gezogen werden. In einem Interview erzählte Klass Geschichten aus seinem Privatleben – und machte die Brüste seiner Oma beinahe zum Protagonisten.

Bei "Inas Nacht" in der ARD plauderte er in gemütlicher Runde mit Gastgeberin Ina Müller (58) über seine Kindheit. Für Gesprächsstoff sorgten da auch die wöchentlichen Besuche seiner Oma. "Wenn eine Glühbirne kaputt war, [...] hat mich meine Oma hochgehoben und ich durfte die reindrehen. Und meine Oma hatte dann so Stützwäsche an und ich konnte mich dann auf [ihren] Busen wie auf einen Stuhl draufsetzen", erzählte der Entertainer daraufhin scherzend. Doch bat Klaas bereits kurze Zeit später um einen schnellen Thema-Wechsel: "Ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz mal sagen werde, aber können wir aufhören, über die Brüste meiner Oma zu sprechen?"

Schon in der Vergangenheit hatte Klaas ab und an von seinem Privatleben erzählt. Sein Liebesleben hält er wiederum weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis hatte er dann überrascht, als er sich gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Doris Golpashin (43) auf dem Red Carpet präsentiert hatte.

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf im Dezember 2017 in Bochum

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de