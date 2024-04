Nicht mehr Elton: Dieser Star verkündet deutsche ESC-Punkte

Weg mit Elton (53) – jetzt übernimmt Ina Müller (58)! Am 11. Mai um 21 Uhr findet der Eurovision Song Contest statt und die Jury wird erneut ihre Punkte vergeben. Im letzten Jahr verkündete Elton die deutschen ESC-Punkte – doch in diesem Jahr wird das anders sein. Der NDR berichtet von einem Wechsel in der Punktevergabe. Die Sängerin und Moderatorin Ina Müller wird in diesem Jahr das Punkte-Voting übernehmen. Am Samstagabend wird sie sich live aus dem Studio des Senders in Hamburg-Lokstedt nach Malmö melden und die Jury-Punkte bekannt geben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ina diese besondere Ehre zuteilwird. Bereits 2011 wurde sie zur damaligen Moderatorin Anke Engelke (58) nach Düsseldorf geschaltet und durfte die deutschen Jury-Punkte verkünden. In den vergangenen Jahren von 2015 bis 2022 hatte Barbara Schöneberger (50) diese Aufgabe übernommen. Diesmal wird sie das Rahmenprogramm "ESC – der Countdown" und "ESC – die Aftershow" live aus Malmö moderieren.

Obwohl Ina als erfolgreiche Entertainerin sicherlich eine gute Vertreterin abgibt, bleibt es spannend, wie Deutschland in diesem Jahr mit Isaak Guderian (29) und seinem Song "Always on the Run" abschneiden wird. Stefan Raab (57) plant eigentlich eine Rettungsaktion, um das Land aus seiner Punktemisere zu holen. Sein Plan ist es, zusammen mit seinem Kollegen Daniel Rosemann (44) und den deutschen TV-Sendern ARD, ZDF, RTL Deutschland und ProSieben zu kooperieren. Die Sender sollen eine Show veranstalten, in der jeweils ein Gewinner gekürt wird. Das Ziel ist es, dass sich die ESC-Fans wieder mit einem deutschen Act identifizieren können.

