Ina Müller geht mit Polizei gegen "Shit-Posts" im Netz vor

Ina Müller (58) wehrt sich gegen Fake News im Netz. Die Moderatorin wurde in den vergangenen Monaten immer wieder zum Opfer von Betrügern, die mit bearbeitetem Bildmaterial und erfundenen Geschichten falsche Informationen über sie verbreiteten. Beispiele dieser Beiträge zeigt sie auf ihrem Instagram-Profil. "Seit Monaten werde ich immer wieder verhaftet oder sitze bei Klaas in der Show, und mir/uns wird ein völlig kruder Inhalt in den Mund synchronisiert", schreibt sie. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz erstellen Internetnutzer falsche Zeitungsartikel und verbreiten diese anschließend im Netz. Wie Bild berichtet, habe die Sängerin bereits mehrere Anzeigen bei der Polizei erstattet, bisher aber ohne Erfolg. "Diese kriminellen A****löcher wechseln stündlich ihre IP-Adresse und/oder Identität", weshalb es schwierig sei, die Übeltäter zu fassen, erklärt Ina.

Trotzdem kündigt die Entertainerin an: Sie gibt nicht auf. "Jeder neue 'Shit-Post', den wir irgendwo entdecken, wird von uns gemeldet", stellt sie klar. Sie bittet ihre Fans um Mithilfe im Kampf gegen die Schwindler im Netz. "Wenn ihr mich irgendwo über Aktienkrams reden hört, bitte sofort als SPAM melden", ruft sie auf. Ihre Follower zeigen sich in den Kommentaren betroffen. "Das ist echt ein Unding, dass man da nicht vernünftig gegen vorgehen kann", beschwert sich ein User. "Viel Kraft für den Fight mit digitalen Kriminellen", schließt sich ein weiterer an.

Wenn Ina gerade nicht damit beschäftigt ist, sich gegen Angreifer im Internet zu wehren, begeistert sie ihre Fans als Sängerin und Moderatorin. In ihrem Late-Night-Talk "Inas Nacht" begrüßt sie berühmte Gäste aus Film und Fernsehen, plaudert mit ihnen über deren Karrieren und legt auch selbst Gesangseinlagen ein. In der kommenden fünften Staffel des Amazon-Formats LOL: Last One Laughing bewies sie zusätzlich ihr Talent als Komikerin unter Beweis.

Ina Müller im März 2018

Ina Müller bei einem Auftritt in Erfurt, Oktober 2022

