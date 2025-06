"Inas Nacht" kehrt zurück: Start der 21. Staffel ist bekannt

Endlich ist es soweit: Am Samstag, den 24. Juli, kehrt "Inas Nacht" mit der 21. Staffel zurück auf die Bildschirme. Die beliebte Moderatorin Ina Müller (59) nimmt in der historischen Seemannskneipe in Hamburg erneut ihren gewohnten Platz ein. Los geht es um 22:50 Uhr im Ersten. Mit Christoph Kramer (34), Ex-Fußballprofi und frischgebackenem Romanautor und Joachim Meyerhoff, einem gefeierten Autor und Schauspieler, konnte Ina zwei spannende Gäste für die erste Folge gewinnen. Neben tiefgründigen Gesprächen warten auch besondere musikalische Momente auf das Publikum: Chris Kläfford und die Indie-Pop-Band Blond sorgen für musikalischen Schwung.

Seit mittlerweile 18 Jahren bleibt das Konzept von "Inas Nacht" unverändert und genau das macht wohl auch den Charme der Sendung aus. Mit nur 14 Zuschauern vor Ort herrscht eine intime Atmosphäre, in der lockere Gespräche, humorvolle Anekdoten und mitreißende Musik im Vordergrund stehen. Besonders ist dabei auch der Wilhelmsburger Shantychor, der vor der kleinen Kneipe für Seefahrer-Flair sorgt. Das Publikum spielt aktiv mit, indem es Fragen auf Bierdeckeln notiert, die Ina dann aufgreift. Dieser besondere Mix macht die Show einzigartig und hat sie zu einem Dauerbrenner im Fernsehen werden lassen.

Für Ina ging es in den letzten Monaten allerdings nicht immer so gemütlich zu wie in der Kneipenatmosphäre ihrer Sendung. Die Moderatorin sah sich mit Fake-News und manipulierten Bildern konfrontiert, die in den sozialen Medien kursierten. Trotz ihres lockeren Auftretens in der Öffentlichkeit kennt Ina auch die Schattenseiten des Ruhms und hat sich entschieden, gegen die Verbreitung solcher Inhalte vorzugehen.

Getty Images Ina Müller, März 2018

Getty Images Ina Müller, Moderatorin

