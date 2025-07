Wer war Ozzy Osbournes erste Frau Thelma Riley?

Der legendäre Rockmusiker Ozzy Osbourne (✝76) ist am 22. Juli verstorben. In dieser schweren Zeit trauert seine Familie, darunter auch die Kinder aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley. Ozzy und Thelma heirateten laut People 1971 und wurden Eltern von zwei gemeinsamen Kindern, Jessica (45) und Louis. Außerdem adoptierte Ozzy Thelmas Sohn Elliot aus ihrer vorherigen Beziehung. Die Ehe des Paares hielt elf Jahre, bevor sie 1982 geschieden wurde. Seine Familie gab an, dass Ozzy in seinen letzten Momenten von Liebe umgeben war.

Thelma und Ozzy lernten sich bei einem abendlichen Ausgehen kennen, wie der Musiker in seiner Autobiografie "I Am Ozzy" schrieb. Ihre Beziehung begann leidenschaftlich und sie heirateten 1971. Es war eine Zeit voller Herausforderungen, da Ozzy seine Karriere erst aufbaute und die Familie oft finanziell zu kämpfen hatte. Trotz dieser Schwierigkeiten wurden Jessica und Louis geboren. Nach ihrer Trennung konzentrierte Ozzy sich auf seine Musik und fand später in Sharon Osbourne (72) seine zweite große Liebe. Thelma zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und führt seitdem ein privates Leben.

Ozzy war eine Ikone, das Gesicht von Black Sabbath, und jemand, dessen Energie die Rockwelt prägte. Doch aus Interviews und Erinnerungsberichten wird immer wieder deutlich, wie wichtig ihm auch seine Familie war. Seine Kinder und seine Ehe mit Sharon standen in den letzten Jahren oft im Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung. Doch selbst Jahrzehnte nachdem die Beziehung zu Thelma endete, sprach Ozzy in seinem Buch von der Schwierigkeit und dem Schmerz dieser Trennung. Sein Vermächtnis lebt nicht nur durch seine Musik weiter, sondern auch durch seine fünf Kinder, die zusammenstehen und ihr Familienoberhaupt in Ehren halten.

Getty Images Ozzy Osbourne bei der "Amy"-Premiere in Kalifornien

Instagram / la_woman_rocks Thelma Riley und Ozzy Osbourne, 1971

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015