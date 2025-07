Wrestling-Stars nehmen Abschied von Hulk Hogan (†71)

Die Wrestling-Welt steht unter Schock: Hulk Hogan (71) ist am Donnerstag verstorben. Berichten zufolge erlag der Wrestling-Star einem Herzstillstand in seinem Zuhause in Clearwater, Florida. Noch heute zählen viele den "Hulkster" zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des professionellen Wrestlings. Zahlreiche Weggefährten und Freunde aus der Szene haben sich bereits in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und dem verstorbenen Sportler Tribut zu zollen.

Besonders berührt zeigte sich Ric Flair (76), der eine enge Freundschaft mit Hulk pflegte. "Hulk war an meiner Seite, seit wir mit dem Wrestling angefangen haben. Er war ein unglaublicher Athlet, ein Talent, ein Freund und Vater!", schrieb Ric auf X. Bewegend erinnerte er sich an Momente zurück, in denen Hulk ihn in schwierigen Zeiten unterstützte, sei es durch Besuche im Krankenhaus oder finanzielle Hilfe als Flairs Sohn erkrankte. Brutus Beefcake, ein langjähriger Wegbegleiter, drückte seine tiefe Trauer aus und bedauerte, dass ihre Freundschaft vor Hulks Tod nicht mehr wiederhergestellt werden konnte: "Ich wünschte, wir hätten unsere zerbrochene Freundschaft reparieren können." Jake "The Snake" Roberts (28) hob Hulks nachhaltigen Einfluss auf die Wrestling-Welt hervor: "Er mag gegangen sein, aber sein Vermächtnis wird für immer leben."

Abseits der Wrestling-Arena war Hulk nicht minder bekannt und beliebt. Seine Karriere umfasste nicht nur glorreiche Momente im Sport, sondern auch Auftritte in Film und Fernsehen, was ihn zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Popkultur machte. Privat war Hulk, der mit bürgerlichem Namen Terry Bollea hieß, nicht frei von Höhen und Tiefen, blieb jedoch für viele eine Inspiration. Seine Fans erinnern sich gerne an die prägenden Momente seiner Shows und legendären Kämpfe, die er mit seiner unvergleichlichen Präsenz und seinem Charisma zum Leben erweckte. Arnold Schwarzenegger (77) beschrieb ihn einst als "den Mann, der Wrestling in die Wohnzimmer der Welt brachte". Ein beeindruckendes Erbe, das die Erinnerung an ihn unvergessen machen wird.

enewsimage Hulk Hogan, Schauspieler

Getty Images Ric Flair im Mai 2023

