CEO im Coldplay-Drama: So viel kann ihn die Scheidung kosten

Vor einigen Tagen deckte Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) aus Versehen eine Affäre auf. Der Geschäftsmann Andy Byron wurde von der Kiss Cam dabei gefilmt, wie er seine Personalleiterin in den Armen hielt. Inzwischen hat seine Ehefrau Meg Kerrigan bereits seinen Namen aus ihren Netz-Profilen gelöscht. Die New York Post hat nun berechnet, wie viel Geld sie in einer Scheidung von dem CEO erhalten könnte. Andy soll auf einem Vermögen von bis zu 60 Millionen Euro sitzen. Seiner langjährigen Lebensgefährtin stünden nach geltendem Recht 50 Prozent dieser Riesensumme zu. Eine Ausnahme würde bestehen, wenn die beiden einen Ehevertrag haben, der die Verteilung anders regelt.

Eine Ehe- und Familienrechtsexpertin erklärte der Tageszeitung: "Es ist offensichtlich eine langjährige Beziehung." Dies ist im Fall einer Scheidung von großer Wichtigkeit, da Paare in Massachusetts ihr Vermögen erst nach sieben Jahren Ehe aufteilen müssen. Auch Kristin Cabot, die Frau, die bei dem Coldplay-Konzert in den Armen des Geschäftsführers lag, ist verheiratet. Da die Ehe der Personalchefin aber vor Kurzem geschlossen wurde, könnte sie bei einer Scheidung glimpflicher davonkommen.

Die Kiss-Cam-Aufnahme von Andy und Kristin verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit im Netz. Nach dem anfänglichen Spott drohen den Turteltauben nun echte Konsequenzen. In den USA sind Affären oftmals ein Karrierekiller für Firmenchefs. Bei Andy hat sich dies schon bewahrheitet. In einer Pressemitteilung informierte seine Firma Astronomer die Öffentlichkeit über eine personelle Veränderung. Aufgrund der Negativschlagzeilen hatte der CEO "seinen Rücktritt eingereicht", der auch schon vom Vorstand akzeptiert wurde.

Getty Images Chris Martin mit seiner Band Coldplay

Getty Images Coldplay, September 2021

Getty Images Coldplay 2014 in Las Vegas

