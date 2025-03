Adam Sandler sorgt mit seinem Oscar-Look für viel Gelächter

Adam Sandler (58) ist bekannt dafür, stets in gemütlicher Kleidung das Haus zu verlassen. Auch bei den diesjährigen Oscars verzichtet der Schauspieler nicht auf seinen typischen Look – und fiel in einem blauen Hoodie, Basketballshorts und Sneakern deutlich aus dem Rahmen des sonst glamourösen Abends. Das entgeht auch Moderator Conan O'Brien (61) nicht, der sich einen Spaß daraus macht, das Outfit des "Click"-Stars zu kommentieren. "Adam, was hast du an?", fragte er scherzhaft und ergänzte: "Du bist angezogen wie ein Typ, der nachts um 2 Uhr Videopoker spielt." Zwar schlug Adam schlagfertig zurück, verließ aber die Veranstaltung – allerdings nicht, ohne sich vorher von Oscar-Nominee Timothée Chalamet (29) mit einer herzlichen Umarmung und einem Kuss auf die Stirn zu verabschieden.

Der Schlagabtausch sorgte für viele Lacher im Publikum, doch der 58-Jährige machte klar, dass er sich in seiner Haut wohlfühlt. "Niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, was ich anhabe, bis du es angesprochen hast", betonte er und fügte hinzu: "Ich mag, wie ich aussehe, weil ich ein guter Mensch bin." Auch bei den Zuschauern zu Hause kommt Adams Auftritt gut an. "Von allen bei der Oscarverleihung ist Adam Sandler am witzigsten", betont ein Fan auf X, während ein anderer schwärmt: "Adam Sandler ist mein Lieblingsschauspieler, seit ich ein Kind war, ich liebe diesen Mann." Außerdem scheinen einige mehr gemütliche Looks bei den Academy Awards sehen zu wollen. "Ich wünschte, mehr Leute wären bei den Oscars so gekleidet wie Adam Sandler", merkt ein Nutzer an.

Der "Kindsköpfe"-Darsteller ist allerdings nicht der einzige, der mit seinem Look auffällt. Auch Zoe Saldaña (46) zieht alle Blicke auf sich – wenn auch auf eine andere Art und Weise als Adam. Die Schauspielerin erschien in einem atemberaubenden, weinroten Kleid von Yves Saint Laurent bei dem prestigeträchtigen Event in Hollywood, das insbesondere durch ein mit Strass besetztes Oberteil auffiel. Dazu kombinierte sie transparente Opernhandschuhe und begeisterte ihre Fans. "Also, wenn das nicht der beste Oscar-Look ist, dann weiß ich es auch nicht", stellte ein User im Netz klar.

Getty Images Adam Sandler und Timothee Chalamet bei den Oscars 2025

Getty Images Zoe Saldana bei den 97. Oscars

